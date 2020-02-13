سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 فبراير 2020 03:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش الليبى يعلن سقوط 4 قذائف أطلقتها ميليشيات إرهابية على جامعة طرابلس

الخميس، 13 فبراير 2020 01:59 م
الجيش الليبى يعلن سقوط 4 قذائف أطلقتها ميليشيات إرهابية على جامعة طرابلس الجيش الليبى -أرشيفية
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الجيش الليبي اليوم الخميس، سقوط 4 قذائف أطلقتها الميليشيات الإرهابية على جامعة طرابلس، جاء ذلك بحسب ما أوردته قناة إكسترا نيوز فى خبر عاجل عبر شريطها الإخباري دون التطرق لتفاصيل أخرى. فى غضون ذلك رحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بقرار مجلس الأمن بالمصادقة على نتائج مؤتمر برلين، واعتمد مجلس الأمن أمس الأربعاء، قرارا يدعم نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا، وحصل القرار 2510 على تأييد 14 عضوا من أعضاء مجلس الأمن الـ15، وامتنعت روسيا عن التصويت، وقال السفير الروسى لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بعد التصويت، إنه ما كان ينبغى للمجلس أن يتسرع فى هذا الاتجاه.

 

ويؤيد القرار 2510 نتائج المؤتمر الذي عقد في برلين بألمانيا فى 19 يناير، ويشير إلى أن نتيجته تمثل "عنصرا هاما فى حل شامل" للوضع في ليبيا، كما يطالب القرار الأطراف فى ليبيا بالالتزام بوقف دائم لإطلاق النار.

 

وقالت بعثة الأمم المتحدة اليوم الخميس بحسب "العربية"، إن القرار رسالة قوية لليبيين بدعم مجلس الأمن للسلام والاستقرار في بلدهم.

 

ورحب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بموافقة أعضاء مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، على مشروع القرار البريطاني حول ليبيا، مؤكدا أن ما حدث هو خطوة حقيقة لإنهاء الصراع في ليبيا. وفقا لوكالة أسبتنيك للأنباء.

 

وقال الوزير الألمانى، في بيان نشر على موقع الوزارة: "بنجاحنا اليوم بتبني نتائج مؤتمر برلين، اتخذنا خطوة حقيقة لإنهاء الصراع في ليبيا، وبهذا أصبحت نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا إلزامية للجميع. لقد تمت مكافأة مفاوضاتنا المكثفة في نيويورك حول هذه القضية خلال الأسابيع القليلة الماضية".

 

وأقر مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء، مشروع قرار بريطاني بشأن دعم نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا.

 

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 يناير الماضي، مؤتمرا دوليًا حول ليبيا بمشاركة دولية رفيعة المستوى.

 

وأصدر المشاركون بيانًا ختاميًا دعوا فيه لتعزيز الهدنة في ليبيا، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا، ولكن سلامة قال في إفادة لمجلس الأمن لاحقا إن السلاح استمر في التدفق لليبيا رغم تعهدات الدول.

 

 


الجيش الليبى

جامعة طرابلس

الارهاب

طرابلس

اخبار ليبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ألمانيا: قرار مجلس الامن بشأن ليبيا خطوة حقيقية لإنهاء الصراع

الخميس، 13 فبراير 2020 04:00 ص

ما هو المشروع البريطاني لحل الأزمة الليبية الذى وافق عليه مجلس الأمن؟.. القرار يعرب عن القلق بشأن الانخراط المتزايد للمرتزقة في ليبيا ويطلب وقف دعمهم.. و احترام حظر الأسلحة.. والتزام وقف دائم لإطلاق النار

الخميس، 13 فبراير 2020 02:08 ص

نميرة نجم: القوة الأفريقية الجاهزة مستعدة للتدخل فى ليبيا طبقا للقانون

الخميس، 13 فبراير 2020 01:09 ص

الولايات المتحدة تدعو لانسحاب كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا

الأربعاء، 12 فبراير 2020 11:55 م

مجلس الأمن يوافق على مشروع القرار البريطانى بوقف إطلاق النار فى ليبيا

الأربعاء، 12 فبراير 2020 11:18 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موظف فى بريد مطروح يورط والده بدون علمه بقضية غسيل مليار و750 مليون جنيه

موظف فى بريد مطروح يورط والده بدون علمه بقضية غسيل مليار و750 مليون جنيه

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو 2020

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو 2020

وزير التعليم: إطلاق المشروع القومى للقراءة والجائزة الأولى مليون جنيه

وزير التعليم: إطلاق المشروع القومى للقراءة والجائزة الأولى مليون جنيه

الخطيب يعتذر عن عدم حضور السوبر المصرى فى الإمارات

الخطيب يعتذر عن عدم حضور السوبر المصرى فى الإمارات

اعرف طريقك.. شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر باتجاه ميدان رمسيس.. فيديو

اعرف طريقك.. شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر باتجاه ميدان رمسيس.. فيديو

حبس 20 متهما فى أكبر قضية غسل أموال ببريد مطروح بمليار و750 مليون جنيه

حبس 20 متهما فى أكبر قضية غسل أموال ببريد مطروح بمليار و750 مليون جنيه

مدرس للوزير بمؤتمر التعليم: مناهج أولى ثانوى ثقيلة ولا تمنح مساحة للإبداع

مدرس للوزير بمؤتمر التعليم: مناهج أولى ثانوى ثقيلة ولا تمنح مساحة للإبداع

مدبولى يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة

مدبولى يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة

صور.. وزير التعليم: الزيادة السكانية تبتلع كل ما يتم بناؤه من فصول

صور.. وزير التعليم: الزيادة السكانية تبتلع كل ما يتم بناؤه من فصول

الشهيد مصطفى عبيدو .. تعرف على متعلقاته لحظة استشهاده

الشهيد مصطفى عبيدو .. تعرف على متعلقاته لحظة استشهاده

التأمين الصحى الشامل: نضمن نظامًا صحيًا متكاملاً وعادلاً لكل منتفع

التأمين الصحى الشامل: نضمن نظامًا صحيًا متكاملاً وعادلاً لكل منتفع

غالبية القراء لا يتوقعون تراجع مخالفات شركات التقسيط بعد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى

غالبية القراء لا يتوقعون تراجع مخالفات شركات التقسيط بعد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة