يشار إلى أن المتهمين كانوا قد أحيلوا إلى المحاكمة، بعدما دلت تحريات الجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية الكويتية، على قيام الأول والثاني بجمع 9000 دينار كويتي وأدوية وغيرها من المستلزمات، لصالح تنظيم داعش الإرهابي الارهابي، وذلك بتبرع من الثالث، فيما قام الرابع بنقلها بواسطة سيارته من الكويت إلى اليمن.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية، أمرت بحبس 3 سوريين إلى الرابع من مارس المقبل، بتهمة غسل الأموال وتمويل تنظيم "داعش" الارهابي، عبر وسيطين مطلوبين دوليا.