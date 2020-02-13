قضت محكمة الجنايات الكويتية بإدانة شخص من غير محددى الجنسية (بدون) ونجله، وببراءة مواطن كويتى ويمنى، بقضية دعم وتمويل تنظيم داعش الإرهابى فى اليمن، وقضت الجنايات الكويتية بالحبس 5 سنوات مع وقف النفاذ بكفالة 1000 دينار كويتي للأول، وبالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ للثاني، مع تغريمهما 9000 دينار كويتي، وببراءة المتهمين الثالث والرابع.
يشار إلى أن المتهمين كانوا قد أحيلوا إلى المحاكمة، بعدما دلت تحريات الجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية الكويتية، على قيام الأول والثاني بجمع 9000 دينار كويتي وأدوية وغيرها من المستلزمات، لصالح تنظيم داعش الإرهابي الارهابي، وذلك بتبرع من الثالث، فيما قام الرابع بنقلها بواسطة سيارته من الكويت إلى اليمن.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية، أمرت بحبس 3 سوريين إلى الرابع من مارس المقبل، بتهمة غسل الأموال وتمويل تنظيم "داعش" الارهابي، عبر وسيطين مطلوبين دوليا.
يشار إلى أن السوريين الثلاثة كانوا قد أنكروا صلتهم بالوسيطين خلال التحقيقات، مؤكدين أنهم يعملون في مجال الصرافة وتحويل الأموال لمقيمين يرغبون بتحويل مبالغ لذويهم في الخارج، دون قصد منهم بمخالفة قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
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