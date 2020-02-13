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الجريدة الرسمية تنشر قرار إشهار جمعية جديدة لتمكين المرأة بالإسكندرية

الخميس، 13 فبراير 2020 12:22 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار إشهار جمعية جديدة لتمكين المرأة بالإسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه
الإسكندرية جاكلين منير

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نشرت جريدة الوقائع المصرية فى العدد رقم 36 بتاريخ اليوم، قرار صادر عن مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية، برئاسة إمام فوزى، إدارة الجمعيات، بشأن إشهار مؤسسة تمكين للتنمية المستدامة ، رقم (4091) اعتبارا من 8 ديسمبر 2019

وذلك طبقا للقانون رقم 149 لسنة 2019 و لائحتة التنفيذية، حيث تعمل المؤسسة فى مجال التنمية المستدامة ، مساعدات إجتماعية ، حماية البيئة ، رعاية الاسرة و الطفولة و الامومة و المسنين ، رعاية ذوى الاعاقة ، ثقافى ، علمى ، اجتماعى ، صحى و انسانى ، تنظيم و ادارة ، دفاع اجتماعى ، حج و عمرة ، حقوق الانسان ، حماية المستهلك ، يتكون مجلس الامناء من 5 أعضاء

من جهه أخرى قام وفد الوكالة الدولية للتنمية بالامم المتحدة ، بزيارة  لمركز استضافة وتوجيه المرأة بجمعية مصطفى كامل الخيرية حيث تففد الوفد اعمال التطوير والمتابعة بالمركز وكيفية إدارة الحالة ودعم المركز للمرأة من العنف وحمايتها بكافة الأشكال وخاصة في مجال التمكين الاقتصادى من خلال التشبيك والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى

وبعتبر المركز هو احدي مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي الذى يقدم خدمات تعزيز حقوق المرأة من خلال دعم وتشجيع المراة المعنفة وتوفير كافة سبل الدعم النفسي والاجتماعي والقانونى

فيما عقدت اللجنة المحلية للأسر البديلة ، اجتماعها الدورى برئاسة وكيل وزارة  التضامن الاجتماعي بالاسكندرية لبحث ملفات الاسر المتقدمة لكفالة طفل طبقا للتعليمات الواردة من وزارة التضامن الاجتماعى فى هذا الشأن ، بحضور أعضاء  اللجنة ،و تم عرض ملفات الاسر المتقدمة للكفالة في حضور اصحابها كل حالة عاي حدي لكي يتم اختيار الاسر علي اسس ومعايير محددة حتى ينشأ الطفل في بيئة صالحة.

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