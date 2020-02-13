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التموين تتعاقد على شراء 41 ألف طن زيت طعام لتأمين احتياجات البلاد

الخميس، 13 فبراير 2020 06:03 م
التموين تتعاقد على شراء 41 ألف طن زيت طعام لتأمين احتياجات البلاد الدكتور على المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة

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تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى هيئة السلع التموينية، مساء اليوم، على شراء 41500 طن زيت طعام صويا خام صب إنتاج محلى من شركات محلية، وذلك لتأمين احتياجات البلاد من أرصدة الزيت التموينى على أن يتم تسليم الكميات خلال الفترة من 25 مارس وحتى 15 أبريل.

 

يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه شركات الجملة التابعة لوزارة التموين، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين ضمن مقررات شهر فبراير الجارى، من خلال بقالى التموين ومنافذ التوزيع، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.



ويواصل موقع دعم مصر www.tamwin.com.eg، للأسبوع الثانى تلقى طلبات أصحاب البطاقات التموينية لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص، حيث يقوم صاحب البطاقة بالدخول على موقع دعم مصر لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص به أو رقم المحمول لأحد أفراد أسرته المستفيدة من دعم البطاقة أو تصحيح رقم المحمول في حال تغيير الرقم الذى سبق تسجيله، وأن ذلك لمصلحة صاحب البطاقة، حيث سيتيح هذا الرقم تمكن الوزارة من التواصل مع أصحاب البطاقات في حال إبلاغهم بأى معلومات تفيدهم عن منظومة دعم السلع.



تأتى هذه الإجراءات في إطار الحرص على التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية المستفيدين من دعم الخبز والسلع، وقد بدأت وزارة التموين والتجار الداخلية تفعيل خدمة جديدة على موقع دعم مصر اعتبارا من شهر فبراير الجارى، عن طريق إرسال رسائل قصيرة للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية من خلال بونات صرف الخبز المدعم وبونات صرف السلع التموينية، تتضمن الدخول على موقع دعم مصر لكتابة رقم المحمول الخاص باسم صاحب البطاقة أو رقم المحمول لأحد أفراد الأسرة المستفيدين من الدعم، وكذلك الرقم القومى، وذلك فى إطار حرص الوزارة على وجود وسيلة للتواصل مع المواطنين.

 

 


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