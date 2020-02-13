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(الإطفاء) الكويتية: ارتفاع ضحايا حادث الانهيار الرملى إلى 4 حالات

الخميس، 13 فبراير 2020 12:39 ص
(الإطفاء) الكويتية: ارتفاع ضحايا حادث الانهيار الرملى إلى 4 حالات عمال الانقاذ يواصلون مهامهم
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أعلنت الإدارة العامة للإطفاء الكويتية، مساء أمس الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا حادث الانهيار الرملي الذي وقع، في وقت أمس الأربعاء، بمدينة (المطلاع) السكنية جنوبي الكويت، إلى 4 قتلى.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط – بيانا - عن (الإطفاء) الكويتية – بفيد بأن رجال الإنقاذ مازالوا يواصلون جهودهم؛ لمحاولة إنقاذ العمال العالقين أسفل الرمال.

وكانت غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية، قد تلقت بلاغًا بوقوع انهيار أرضي بمشروع مدينة المطلاع السكنية، فتوجه على الفور رجال الإطفاء إلى موقع البلاغ، لمحاولة إنقاذ العمال الذين هوت عليهم الرمال داخل الحفرة؛ حيث تم انتشال ست عمال، بينهم 3 قتلى.

و شهد مشروع مدينة المطلاع السكنى جنوبى الكويت، مساء اليوم الأربعاء وقوع انهيار أرضى، ما أدى إلى وقوع عدد من الاصابات بين صفوف العمال، وفقدان عدد آخر من العمال.

 

 


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العمال

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