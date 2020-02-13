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الأمن العراقى ينفى ضبط شحنة لحوم موبوءة مستوردة من الصين

الخميس، 13 فبراير 2020 02:04 م
الأمن العراقى ينفى ضبط شحنة لحوم موبوءة مستوردة من الصين قوات الامن العراقية
كتب كامل كامل

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نفى جهاز الأمن الوطنى، اليوم الخميس، ضبطه شحنة لحوم موبوءة مستوردة من الصين، وذكر بيان لجهاز الأمن الوطنى نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)  أن "جهاز الأمن الوطنى العراقى ينفى ضبط أى شحنة لحوم موبوءة مستوردة من الصين عبر ميناء أم قصر فى محافظة البصرة".

ودعا البيان "وسائل الإعلام إلى استسقاء الخبر من مصادره الرسمية وتوخى الدقة فى التعامل مع مثل هذه الأخبار التى تهدف إلى إشاعة الخوف بين المواطنين".

وقد أعلنت قيادة العمليات للجيش العراقى، اليوم الخميس، الحصول على معلومات تفيد بوجود مخطط لاستهداف المدن الآمنة، فيما أشار إلى أن "القوات الأمنية وصلت خلال عمليات أبطال العراق إلى أماكن حيوية في الصحراء الأنبار".

 

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجى في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)إن :"العمليات المشتركة حصلت على معلومات تفيد بأن هناك مخططات لاستهداف المدن الآمنة منها بغداد والمحافظات الجنوبية".

 

وبشأن عمليات أبطال العراق، أشار الخفاجي إلى أن "قيادة عمليات الفرات الأوسط نفذت عمليات إنزال جوي مع قيادة طيران الجيش لاستهداف نقاط مهمة للإرهابيين".

 

ولفت إلى أن "قيادة عمليات الأنبار قامت أيضا بعمليتي إنزال جوي أسفرت عن إلقاء القبض على إرهابيين على وفق معلومات استخبارية وأمنية"، مضيفاً أن "العملية انطلقت بإسناد كامل من القوة الجوية العراقية وطيران الجيش ولأول مرة تشترك قيادة الدفاع الجوي".

 

وتابع أن "الأجهزة الأمنية حصلت على معلومات مهمة أدت إلى الوصول إلى أماكن لتخزين الغذاء والعتاد"، لافتاً إلى أن "للقيادة معلومات عن أماكن وجود الإرهابيين وأكداس العتاد وستواصل قواتنا الأمنية لملاحقة بقايا عصابات الإرهابية إلى حين تحقيق العملية أهدافها المنشودة".

 

 


العراق

الجيش العراق

الصين

فيروس كورونا

الأمن الوطنى العراقى

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