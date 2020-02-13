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الأمن العراقى يحبط مخططا إرهابيا يستهدف المتظاهرين والقوات الأمنية

الخميس، 13 فبراير 2020 06:00 ص
الأمن العراقى يحبط مخططا إرهابيا يستهدف المتظاهرين والقوات الأمنية قوات الأمن العراقية
وكالات الأنباء

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أفادت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأربعاء، بأن خلية الصقور الاستخبارية، أحبطت أخطر مخطط إرهابي لاستهداف القوات الأمنية والمتظاهرين في بغداد والمحافظات.وصرح مدير عام استخبارات مكافحة الإرهاب ورئيس خلية الصقور الاستخبارية، أبو علي البصري لصحيفة "الصباح"، بأن خلية الصقور تمكنت من إحباط أخطر عملية إرهابية خطط لها للقيام بتفجيرات تستهدف القوات الأمنية والمتظاهرين في بغداد والمحافظات، حسبما نقلت "واع".

وأضاف، أن الهدف من هذه المخططات الإرهابية إثارة الفوضى والاقتتال الداخلي واستغلالها لصالح مخططاتهم الإرهابية لحصد المزيد من الأرواح البريئة وتدمير الاقتصاد الوطني.

وأوضح البصري أنه تم اعتقال المسؤول عن التوجيه والتنفيذ لـ"داعش" للمجموعة المكلفة بالعملية الإرهابية، مبينا أن الإرهابي المعتقل هو أحد أبرز القادة بالتنظيم الإرهابي.

وفي شأن آخر ذكر البصري، أن خلية الصقور زودت قوات التحالفين الدولي والرباعي  مؤخرا بمعلومات ودلالة لقواتهم الجوية عن  مضافات ومعامل لصناعة الصواريخ والمتفجرات في مناطق خاضعة لسيطرة التنظيم الإرهابي في سوريا.

وبين أن العمليات المنفصلة لطائرات التحالف الدولي وطائرات قوات التحالف الرباعي وفقا للتقارير المشتركة للجهد الاستخباري والقوات المنفذة، أسفر عن تدمير عدد كبير من مضافات الدواعش الأجانب ومعمل لتصنيع الأحزمة الناسفة وصواريخ جهنم في محافظة إدلب السورية التي لازال تنظيم داعش الإرهابي يفرض سيطرة على القسم الأكبر فيها  .

وحققت القوات العراقية، بعد ساعات قليلة من إطلاقها، فجر الأربعاء، المرحلة الأولى من عمليات "أبطال العراق"، نتائج نوعية في تدمير باقي فلول "داعش" الإرهابي، وصولا ً إلى الحدود مع الأردن وسوريا.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيانين متتاليين تلقتهما مراسلة "سبوتنيك" في العراق، بأن الفوج الأول في اللواء 54 ضمن الفرقة السادسة في عمليات بغداد، وخلال عمليات "أبطال العراق" بمرحلتها الأولى، تعثر على عبوتين ناسفتين على شكل صفيحة معدنية، وصاروخ  SBG9، وصاروخ قاذفة ضد الدبابات، و25 صاروخ قاذفة ضد الأشخاص.

 

 


العراق

داعش

الإرهاب

مظاهرات العراق

الامن العراقى

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