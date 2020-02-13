سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 فبراير 2020 08:18 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

الأمم المتحدة: تفشى فيروس إيبولا فى الكونغو يتباطأ لكنه لا يزال طارئا عالميا

الخميس، 13 فبراير 2020 08:00 م
الأمم المتحدة: تفشى فيروس إيبولا فى الكونغو يتباطأ لكنه لا يزال طارئا عالميا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم جبريسيس"
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت منظمة الصحة العالمية “WHO” إنه على الرغم من أن العلامات "إيجابية للغاية" الآن في الكونغو التي تشير إلى أن تفشي فيروس إيبولا قد انتهى، إلا أن الوباء لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عالمية.

وحتى الآن ، تسبب فيروس إيبولا في مقتل أكثر من 2200 شخص في الكونغو ، مما يجعله ثاني أكبر وباء في التاريخ، وجاء قرار الإبقاء على الإعلان العالمي الطارئ لمنظمة الصحة العالمية بشأن الإيبولا بعد اجتماع الأربعاء للجنة خبراء منظمة الصحة العالمية للإيبولا.

تيدروس أدهانوم جبريسيس
تيدروس أدهانوم جبريسيس

 

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم جبريسيس" وعضو منظمة الأمم المتحدة: "ما دامت هناك حالة واحدة من الإيبولا في منطقة غير آمنة وغير مستقرة في شرق (الكونغو) ، فإن الاحتمال يبقى لوباء أكبر بكثير".

وقد ضربت معظم حالات التفشي مناطق الكونغو التي وُصفت بأنها مناطق حرب ويتعرض العاملون الصحيون لهجمات متكررة من العديد من الجماعات المتمردة ومن المجتمعات المحلية التي تشعر بالقلق من عمال الإغاثة الدوليين.

وأعرب تيدروس عن أمله في أن يجتمع فريق خبراء فيروس إيبولا مرة أخرى - على الأرجح في غضون ثلاثة أشهر - حتى يتمكنوا من إعلان نهاية لوباء الإيبولا.

وقال إنه سيسافر إلى الكونغو في وقت لاحق من هذا الأسبوع للقاء رئيس الدولة وكبار المسؤولين الحكوميين لمناقشة سبل تعزيز نظام الرعاية الصحية في البلاد.

 


منظمة الصحة العالمية

الايبولا

الأمم المتحدة

علاج الايبولا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: حالة عدم استقرار بالطقس من السبت للأربعاء وأمطار وانخفاض بالحرارة

الأرصاد: حالة عدم استقرار بالطقس من السبت للأربعاء وأمطار وانخفاض بالحرارة

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار

محكمة الأسرة تحدد جلسة 26 مارس للحكم فى دعوى تعليم " توأم " أحمد عز وزينة

محكمة الأسرة تحدد جلسة 26 مارس للحكم فى دعوى تعليم " توأم " أحمد عز وزينة

ولادة توأم فى عملية قيصرية لسيدة مريضة بالإيدز داخل مستشفى زفتى العام

ولادة توأم فى عملية قيصرية لسيدة مريضة بالإيدز داخل مستشفى زفتى العام

موظف فى بريد مطروح يورط والده بدون علمه بقضية غسيل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

موظف فى بريد مطروح يورط والده بدون علمه بقضية غسيل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو 2020

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو 2020

وزير التعليم: إطلاق المشروع القومى للقراءة والجائزة الأولى مليون جنيه

وزير التعليم: إطلاق المشروع القومى للقراءة والجائزة الأولى مليون جنيه

الخطيب يعتذر عن عدم حضور السوبر المصرى فى الإمارات

الخطيب يعتذر عن عدم حضور السوبر المصرى فى الإمارات

اعرف طريقك.. شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر باتجاه ميدان رمسيس.. فيديو

اعرف طريقك.. شلل مرورى أعلى كوبرى أكتوبر باتجاه ميدان رمسيس.. فيديو

حبس 20 متهما فى أكبر قضية غسل أموال ببريد مطروح بمليار و750 مليون جنيه

حبس 20 متهما فى أكبر قضية غسل أموال ببريد مطروح بمليار و750 مليون جنيه

مدرس للوزير بمؤتمر التعليم: مناهج أولى ثانوى ثقيلة ولا تمنح مساحة للإبداع

مدرس للوزير بمؤتمر التعليم: مناهج أولى ثانوى ثقيلة ولا تمنح مساحة للإبداع

مدبولى يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة

مدبولى يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة