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الخميس، 13 فبراير 2020 06:59 م
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إسبانيا تعلن خروج 21 شخصاً من الحجر الصحى بعد التأكد من عدم إصابتهم بكورونا

الخميس، 13 فبراير 2020 05:50 م
إسبانيا تعلن خروج 21 شخصاً من الحجر الصحى بعد التأكد من عدم إصابتهم بكورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
مدريد أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الخميس، خروج 21 شخصاً كانوا قد عادوا من مدينة ووهان الصينية مؤخراً إلى البلاد من المستشفى بعد استكمالهم الحجر الصحي.

وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم، أن المشتبه فى إصابتهم احتُجِزوا فى وقت سابق للحجر الصحى فى أحد مستشفيات العاصمة مدريد للتأكد من حالتهم بشأن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وأكدت الصحة الإسبانية أن جميع هؤلاء الأشخاص خرجوا من المستشفى.

وكان المركز الوطنى لعلم الأحياء الدقيقة فى إسبانيا قد أعلن الأحد الماضى إصابة مواطن بريطانى بفيروس "كورونا" الجديد فى "مايوركا".

يُشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

 


إسبانيا

أخبار إسبانيا

خروج 21 شخصاً

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كورونا

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