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إخلاء 3 مساجد غرب ألمانيا بسبب تهديدات هجومية

الخميس، 13 فبراير 2020 01:20 م
إخلاء 3 مساجد غرب ألمانيا بسبب تهديدات هجومية صورة أرشيفية
برلين أ ش أ

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 أفادت الإذاعة الألمانية، اليوم الخميس، بأنه تم إخلاء ثلاثة مساجد فى ولاية شمال (الراين فيستفاليا) غربي ألمانيا؛ بسبب تهديدات بوجود قنابل.

وأضافت الإذاعة الألمانية، أنه تم إخلاء المباني والشوارع المحيطة بالمساجد الثلاثة؛ تحسبا لتنفيذ التهديدات، ومازالت الشرطة الألمانية تحقق في الأمر، لا سيما أن عددا من المساجد قد تعرضت، في وقت سابق، لتهديدات من جانب اليمين المتطرف الشعبوي.

جدير بالذكر أن ألمانيا أكدت ، اكتشاف حالتين جديدتين لفيروس كورونا في ولاية بافاريا الجنوبية ليصل عدد حالات الإصابة المعروفة في أكثر الدول الأوروبية تعدادا للسكان إلى 16.

وقالت وزارة الصحة في بافاريا إن الحالتين الجديدتين لهما صلة بعدوى انتشرت بين موظفين في شركة بمنطقة شتارنبرج غربي ميونيخ.

كانت شركة ويباستو لتوريد قطع السيارات قالت الشهر الماضي إن موظفا صينيا تأكدت إصابته بالفيروس لدى عودته من الصين في أعقاب زيارة لمقر الشركة قرب.

 

 


المانيا

المساجد في المانيا

اخلاء مساجد بألمانيا

تهديدات هجومية

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