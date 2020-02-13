إحالة 105 أطباء وموظفين بمستشفى الرحمانية فى البحيرة للتحقيق لغيابهم عن العمل

البحيرة – فريق المحافظات

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف حملات الرقابة والمتابعة على الوحدات والجهات الخدمية والمستشفيات والوحدات الصحية وذلك للوقوف على مدى انضباط الأطباء وفرق التمريض والتزامهم بنوبتجيات العمل.

وشدد محافظ البحيرة، على التأكد من توافر الأدوية والأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة للمواطنين ومستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم.

وفى هذا السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية حملة رقابية مكبرة لمتابعة سير العمل والانضباط الإدارى.

وأسفرت الحملة عن إحالة 105 أطباء وموظفين بمستشفى الرحمانية إلى التحقيق وذلك لتقصيرهم وغيابهم عن العمل وعدم الالتزام بمواعيد الحضور الرسمية.

يذكر أن محافظ البحيرة قد أحال 146 من العاملين بالمصالح الحكومية والوحدات الصحية للتحقيق لتقصيرهم وغيابهم عن العمل دون سند قانونى.

وتضمن قرار محافظ البحيرة إحالة 128 من العاملين بالدلنجات للتحقيق لعدم الالتزام الإداري وفقا لما انتهت إليه تقارير لجان الرقابة والمتابعة حيث تم متابعة الانضباط الإداري وسير العمل بالمستشفى العام و بالوحدة الصحية بقرية درشاي .

وأكد محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف المتابعة الميدانية وتشكيل لجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية لضبط سير العمل وتحقيق الانضباط الإداري وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين مؤكداً أنه لن يسمح باي تقصير خاصة فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم.

وفى هذا الصدد قرر اللواء هشام امنة محافظ البحيرة تكليف نائب لكل رئيس مدينة فى قطاع الكهرباء وآخر للنظافة بالإضافة إلى مسئول متابعة الأزمات بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة بالقرى مؤكدا ان مواطني قرى المحافظة لهم كل الحق فى الحصول على كافة الخدمات والاهتمام فى شتى القطاعات المختلفة

وأشاف انه لن يتهاون مع اى تقصير فيما يخص اعمال صيانة اعمدة الكهرباء وتأمينها واصلاح اى عطل على الفور واستبدال الاعمدة التالفة او المائلة مع رفع تقرير دورى بالاعمال التى تمت فى هذا الشأن .

كما قرر محافظ البحيرة تكليف نائب آخر لرئيس كل مدينة تكون مهمته هى قطاع النظافة ومتابعة المنظومة بالمدينة والقرى التابعة لرفع كافة التراكمات اولا باول والوصول الى مدينة وقرية نظيفة مع إعفاء نواب رئيس المدينة لقطاعى الكهرباء والنظافة من أى أعباء أخرى سوى متابعة كل منهم للقطاع المنوط به والعمل على تنفيذ كافة التوجيهات الصادرة لهم فى هذا الشأن .

ووجه بالتنسيق مع مديرية الرى بنقل جميع المخلفات ونواتج التطهير التى تتم للترع والمصارف من جانب الطرق الموازية لها حرصا على النظافة وسلامة الطريق والمواطنين .

ووجه محافظ البحيرة رؤساء المدن بالتواصل المباشر مع المواطنين والعمل على تلبية كافة احتياجاتهم وعقد اللقاء الدوري لخدمة المواطنين وكذلك تفعيل منظومة الشكاوى والخط الساخن وحلها على الفور