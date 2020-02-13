أستاذ بعلوم طنطا يفوز بالمركز الأول فى مسابقة عضو هيئة التدريس المثالى

الغربية عادل ضرة

أعلنت جامعة سوهاج فوز الدكتور محمد أحمد عبد الفتاح العيسوي الأستاذ المساعد بكلية العلوم بجامعة طنطا بالمركز الأول في مسابقة عضو هيئة التدريس المثالي علي مستوي الجامعات المصرية، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الجامعات الأول في الفترة من 8 حتي 14 فبراير الجارى بمشاركة أكثر من 600 متسابق ممثلين لوفود الجامعات المصرية المختلفة.

وفي السياق ذاته، أعلن الدكتور هاني جعفر المشرف على المسابقات الفنية والثقافية والاجتماعية، فوز الدكتور أحمد ثابت هلال رئيس قسم بجامعة أسيوط بالمركز الثاني، والدكتور أشرف عبد البديع عبد الفتاح وكيل كلية التكنولوجيا والتعليم لشئون التعليم بجامعة بني سويف بالمركز الثالث، والدكتور محمود سيد عبد الصادق عميد كلية طب الفم والأسنان بجامعة جنوب الوادي بالمركز الرابع.

وقد شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج فعاليات حفل توزيع الجوائز علي الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بالأنشطة الفنية والثقافية والعلمية والاجتماعية، التي نظمتها الجامعة ضمن فعاليات أسبوع الجامعات الأول لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، بحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، ووفود الجامعات ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين ومسئولي الأنشطة.

وقدم "عزيز" التهنئة للفائزين بالمراكز الأولى، والشكر لجميع وفود الجامعات المصرية المشاركة بالأسبوع، لمساهمتهم في إنجاح فعاليات الأسبوع وظهورها بالشكل اللائق في أجواء من الألفة والتنافس الشريف بين المتسابقين.

كان الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، قد اعلن عن، فوز كلية الهندسة بمشروع "موقف سيارات ذكي مجهز بمنظومة شحن بالطاقة الشمسية" ، والذي تعتمد فكرته على الطاقة الشمسية كمصدر من مصادر الطاقة المتجددة الدائمة ، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة للتوسع في استعمال الطاقة النظيفة في نظم النقل والمواصلات والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.

وأكد رئيس جامعة طنطا في تصريحات له، أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية في دعم تميز العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع، مضيفاً أنه تم توقيع عقد المشروع اليوم بمقر كلية الهندسة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود ذكي عميد هندسة طنطا، وذلك تمهيدًا لتسليمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود ذكي عميد كلية الهندسة ورئيس عام المشروع، أن هذا المشروع يعد إحدي مشروعات الدفعة الثانية والخاص بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، والتي تهدف إلي دعم الأفكار والمبادرات المبتكرة والمبدعة والهادفة التي يقدمها الطلاب. وأشار "ذكي" أن اجمالي تمويل المشروع يبلغ 50 الف جنيه؛ منها 40 الف جنيه من وحدة ادارة مشروعات تطوير التعليم العالي، و 10 آلاف جنيه تمويل من جامعة طنطا ، مضيفاً أن المشروع يهدف الى استعمال الواح شمسية ومنظومة متكاملة لتحويل الطاقة إلى طاقة كهربية تصلح لشحن السيارات الكهربية أثناء توقف السيارات في الموقف الذكي.

وأشار الدكتور مدحت أبو اليزيد الكيلاوي والدكتورة هاجر علم الدين الاستاذين المساعدين بقسم هندسة القوى الميكانيكية ومستشارا المشروع، أن فريق العمل يضم المهندس عبد الله سالم الطالب بالفرقة الثالثة بقسم هندسة القوى الميكانيكية والمدير التنفيذي للمشروع، مؤكدا أن أهم ما يميز المشروع هو استمرارية تحقيق أهدافه بعد الانتهاء منه ، حيث سيتم الاحتفاظ بالمنظومة المنفذة من دعم المشروع في الكلية للخدمة العامة لجميع الأطراف المجتمعية داخل وخارج الكلية.