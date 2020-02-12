وفد ألمانى فى أسيوط لتنفيذ البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة.. صور

أسيوط/ضحا صالح

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وفد المؤسسة الألمانية للتعاون الدولى "GIZ" برئاسة روث البريك والدكتور عبدالعزيز بلحرازم قائد الفريق الاستشارى بمحافظتى قنا وأسيوط، وذلك لبحث سبل التعاون والدعم الفنى لتفعيل البرنامج الوطنى للتخلص الآمن للمخلفات الصلبة والذى تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولى وبنك التعمير الألمانى والاتحاد الأوروبى بـ4 محافظات من بينها أسيوط مع وضع آليات للمتابعة المستمرة لضمان نجاحه واستمراريته وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية والدولة وتفعيلاً لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد والدكتور نورالدين فرج مدير المكتب الاستشارى للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة أسيوط وشيرين على خبيرة الدعم بالمنظومة ورجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة.

واستعرضت السيدة روث البريك جهود المؤسسة الألمانية فى دعم البرنامج وتقديم الدعم الفنى وإنشاء إدارات للمخلفات الصلبة على مستوى المحافظات الأربع المستهدفة وتكوين منظومة متكاملة كما ناقشت مع المحافظ جهود العمل فى منظومة النظافة ورفع كفاءتها وتطبيق البرنامج الوطنى للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة وكيفية إدارتها فى الوقت الحالى واستعراض المعدات والإمكانات الموجودة حتى الآن والمطلوب توفيرها خلال الفترة القادمة وبحث أهم المشاكل والعقبات التى تواجهها وعرض أهم المقترحات والحلول الخاصة بهذه المنظومة.

وأكد محافظ أسيوط على دعمه الكامل لعمل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات بالمحافظة من خلال مصانع تدوير المخلفات والمحطات الوسيطة التى يجرى انشائها بالمراكز لتسهيل نقل المخلفات إلى المصانع وتعظيم الاستفادة منها فضلًا عن تفعيل منظومة جمع القمامة من المنبع فضلًا عن حملات التوعية والجهود المبذولة مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز للتوعية بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين بعيداً على بعض السلوكيات الخاطئة من المخلفات الصلبة فضلًا عن تدعيم القطاع بمعدات شفط وإزالة الأتربة من الشوارع لتحدث عمل المنظومة.

وعلى جانب آخر، تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط محطة معالجة مياه الصرف الصحى لمركزى البدارى وساحل سليم بالحبايشة بطاقة 33 ألف متر مكعب/ يوم والتى تخدم مدينة البدارى ومدينة ساحل سليم وبعض قرى المركزين وذلك ضمن جولاته المستمرة للمتابعة الدورية لكافة القطاعات والتأكد من مدى تقديم الخدمات للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة والعمل على وضع حلول للمشكلات التى قد تواجههم ... جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري.

وتفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المحطة وأحواض وبرك الأكسدة وأحواض التهوية والمعالجة واستمع إلى شرح عن المحطة التى تتكون من 3 محطات رفع صرف صحى منهم محطتين رفع بالبدارى ومحطة رفع أخرى بساحل سليم وشبكات انحدار بطول 26 كم بمدينة البدارى و16 كم بمدينة ساحل سليم وخطوط طرد بطول 23 كم حيث تم دخول الخدمة لشرق البدارى وجارى دخول الجزء الأخر وكذلك مدينة ساحل سليم عقب الانتهاء من خط السيب النهائى كما تفقد محطة رفع الصرف الصحى 2 بمدينة البداري.

وشدد المحافظ على الانتهاء من الأعمال فى الموعد المحدد له لتقديم خدمات أفضل للمواطنين فى أسرع وقت ممكن طبقاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مؤكداً على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ورؤساء المراكز والأحياء وتذليل العقبات أمام مواصلة الأعمال طبقاً للجدول الزمنى المقرر وفقًا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة مطالبًا بسرعة نهو الأعمال وربط جميع محطات الرفع والشبكات بها تمهيدًا لتشغيلها.



تفقد محطة معالجة الصرف الصحي لمركزي البداري وساحل سليم



تفقد محطة معالجة الصرف الصحي لمركزي البداري وساحل سليم



تفقد محطة معالجة الصرف الصحي لمركزي البداري وساحل سليم



محافظ أسيوط يلتقي وفد المؤسسة الالمانية للتعاون الدولى



محافظ أسيوط يلتقي وفد المؤسسة الالمانية للتعاون الدولى



محافظ أسيوط يلتقي وفد المؤسسة الالمانية للتعاون الدولى