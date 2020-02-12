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وظفت 70 ألف شخص وتريد العودة إلى عائلتها.. مديرة HR جوجل تستقيل من منصبها

الأربعاء، 12 فبراير 2020 04:24 ص
وظفت 70 ألف شخص وتريد العودة إلى عائلتها.. مديرة HR جوجل تستقيل من منصبها إيلين نوتون
كتب محمد تهامى زكى

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أعلنت شركة "جوجل" أن مديرة الموارد البشرية فى الشركة إيلين نوتون، تخلّت عن وظيفتها الحالية فى الشركة، بعد توظيفها نحو 70 ألف شخص، معبرين عن امتنانهم لكل ما قدمته ايلين خلال فترة عملها.

ووفقا لـ"الحرة"، قال سوندار بيشاى، رئيس "ألفابت" المجموعة الأم لـ جوجل فى بيان: "نحن ممتنون لإيلين على كل ما قدمته، ونتطلع إلى فصل جديد معها فى وظيفة أخرى"، مضيفا: "جوجل وظفت أكثر من 70 ألف شخص خلال فترة عمل نوتون كمديرة للموارد البشرية".

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من جانبها، قالت نوتون إنها ستعمل مع بيشاى والمسؤولة المالية روث بورات، لإيجاد خليفة لها، مضيفة:"قررت أنا وزوجى بعد ست سنوات من ابتعادنا عن المنزل، أولا فى لندن ولاحقا فى سان فرانسيسكو، العودة إلى نيويورك لنكون أقرب إلى عائلتنا".

وخلال الفترة الماضية، تعرضت شركة جوجل لمشكلات داخلية كبيرة، كما تعرضت لانتقادات قاسية من جانب بعض موظفيها السابقين والحاليين، وخاصة على خلفية علاقتها بالحكومتين الأمريكية والصينية، بالإضافة إلى تسترها على حالات تحرش جنسى

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فى سياق منفصل، أعلنت شركة جوجل أنها تنتوى التخلص نهائيا من الإعلانات المزعجة، عبر متصفحها للإنترنت "كروم"، وهو ما يعنى أن المستخدمين قد لا يروا مجددا عبارة "3 2 1... تخطى الإعلان" فى أى من الفيديوهات التى يتابعونها على يوتيوب، خلال الأشهر المقبلة، فيما سيطبق جوجل كروم معايير جديدة على 3 من أكثر أنواع الإعلانات المتحركة إزعاجا للمستخدمين.

وبحسب موقع TOI الهندى، فتشمل هذه الإعلانات كل من الإعلانات التجارية التى تزيد مدتها عن 31 ثانية، ويتم تشغيلها قبل مقطع الفيديو ولا يمكن تخطيها، والإعلانات التى تظهر فى منتصف مقطع الفيديو، وأخيرا الصورأوالإعلانات النصية التى يتم وضعها أعلى مقطع الفيديو، وتشغل جزءا من 30% منه، أوتغطى أكثر من 20% من إجمالى مساحته، بحسب ما أفاده تقرير لموقع "9to5Google".

ولدى شركة جوجل أداة تحجب الإعلانات، التى لم تلتزم بقواعدها الخاصة، كما أنها تمنح أصحاب المواقع فرصة مدتها 4 أشهر، لكى تتقيد بقواعدها الخاصة بنشر الإعلانات التى تظهر فى الفيديوهات، فيما قالت الشركة أنه فى حال قوبل حظر الإعلانات المزعجة بالتأييد خلال الفترة المقبلة، فإن هذا سيشجعها على عقد شراكة مع متصفح الإنترنت "إيدج"، التابع لشركة "مايكروسوفت"، والذى يستخدم نفس المحرك الذى يستخدمه متصفح "جوجل كروم".


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