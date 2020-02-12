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الأربعاء، 12 فبراير 2020 12:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

هل ارتداء الجوارب أثناء النوم خطر على الصحة؟

الأربعاء، 12 فبراير 2020 12:00 ص
هل ارتداء الجوارب أثناء النوم خطر على الصحة؟ ارتداء الجوارب خلال النوم
فاطمة ياسر

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في ظل انخفاض درجات حرارة الطقس، يزداد الشعور ببرودة الجسم، وخاصة أطرافه، وعند الذهاب للنوم يقوم البعض بارتداء الجوارب للحصول علي تدفئة القدمين واعتقادا أنها تساعد علي أخذ قسط جيد من النوم، ولذا فارتداء الجوارب له فوائد صحية، ونجد بعض الدراسات الطبية التي تؤكد أن ارتداء الجوارب يشكل خطرا على الصحة العامة، وخلال هذا التقرير سنتعرف على حقيقة هذا الأمر وفقا لموقع "thehealthy".

أوضح التقرير المنشور، أن هناك جدلا كبيرا حول ارتداء الجوارب خلال النوم للحصول على نوم جيد، وأيضا للشعور بالتدفئة، ولذا أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن ارتداء الجوارب خلال النوم للتدفئة يعد من الخيارات الجيدة لأنها تزيد من فرص حصولك على نوم هادئ.

وأشار التقرير، أن  تدفئة القدمين الباردة تساعد على توسع الأوعية الدموية وتمديدها، وهنا يتم إرسال رسالة للمخ بأنه حان وقت النوم، فبعد فتح الأوعية الدموية في اليدين والقدمين يتم إعادة توزيع الحرارة في جميع أعضاء الجسم للتحضير للنوم، ولذا فالحفاظ على قدميك دافئة في السرير يساعدك على النوم بشكل سريع.

وأكد التقرير، أن هناك بعض الدراسات  التي نُشرت في المجلة الأسبوعية الدولية للعلوم، وتفيد بأن ارتداء الجوارب عند النوم  يساعد فعليًا على النوم بخمسة عشر دقيقة قبل النوم، ويعد ارتداء الجوارب على السرير مفيدًا أيضًا في مساعدة علاج الهبات الساخنة وعلاج  الأقدام الجافة.

وأكد التقرير، أن الطب الصيني أكد على ضرورة ارتداء الجوارب خلال النوم له دور كبير في تعزيز الدورة الدموية بشكل كبير، لأن تعرض الأقدام للبرودة تعد من الأمور التي تستنزف طاقة الجسم وتعوق النوم بشكل جيد ومريح، ولذا عليك ارتداء الجوارب أثناء النوم.

 


ارتداء الجوارب

ارتداء الجوارب خلال النوم

النوم وارتداء الجوارب

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