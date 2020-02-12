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ميقاتى: الانتخابات النيابية المبكرة هى الحل لاستعادة ثقة اللبنانيين والبدء فى الإصلاح

الأربعاء، 12 فبراير 2020 03:57 م
ميقاتى: الانتخابات النيابية المبكرة هى الحل لاستعادة ثقة اللبنانيين والبدء فى الإصلاح عضو مجلس النواب اللبنانى نجيب ميقاتى
أ ش أ

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قال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق وعضو مجلس النواب الحالى نجيب ميقاتي، إن الأزمة التى يمر بها لبنان كبيرة للغاية وتتطلب اتخاذ قرارات وإجراءات إصلاحية شديدة الصعوبة فى الفترة المقبلة غير أن تلك القرارات لن تحظى بالقبول لدى الناس فى ظل حالة غياب الثقة والهوة الكبيرة بين الشعب والسلطة الحاكمة.
 
وأكد ميقاتى – فى مؤتمر صحفى عقده اليوم من داخل مقر مجلس النواب – أن الأمور لن تستقيم فى لبنان إلا عبر إجراء انتخابات نيابية مبكرة، حتى يشعر اللبنانيون أنهم ممثلون فعلا فى المجلس النيابي.. مشيرا إلى أن الكتلة النيابية التى يترأسها (كتلة الوسط المستقل) تقدمت اليوم باقتراح قانون لتقصير ولاية مجلس النواب من 4 سنوات إلى سنتين فقط تنتهى فى آخر شهر يونيو القادم وإجراء انتخابات جديدة.
 
وقال: "يجب أن نستوعب أن هناك رفضا للطبقة السياسية، والتى لا يمكن أن تعود لتحكم بطريقة مستقيمة إلا إذا تجددت الثقة بها، وبالتالى فإن الانتخابات المبكرة هى ضرورية لكى تستقيم الأمور. مهما فعلنا اليوم، ومهما اتخذنا من قرارات وأصدرنا من قوانين فإن الناس ستظل رافضة لكل شيء، لأن لا ثقة لديها، والثقة هى الأساس وهى التى تغير المصير".
 
واعتبر أن أصل الأزمة اللبنانية ليس متعلقا بحكومة أو بأشخاص، وإنما الواقع الراهن بين مصدر السلطات والسلطة بحد ذاتها، مشددا على أنه من الخطأ الاعتقاد أن الحراك الشعبى قد انتهى وأن الانتفاضة لم تعد موجودة "لأن الثورة فى بيوت جميع الناس الرافضة لكل الطبقة السياسية". على حد تعبيره.
 

لبنان

البرلمان اللبنانى

نجيب ميقاتى

الانتخابات النيابيه اللبنانيه

الحكومه اللبنانيه

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