مدرس لغة إنجليزية بسوهاج ينفى واقعة دهسه على يد طالب

سوهاج محمود مقبول

نفت إدارة طهطا التعليمية ما تردد حول قيام طالب بدهس معلم لغة إنجليزية بقرية الخذندارية، التابعة لمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، وأفادت الإدارة في بيان لها اليوم أن المدرس لم يتقدم ببلاغ إلى الإدارة فى هذا الشأن، وأن الواقعة كما نما لعلم الإدارة لم تتعدى احتكاك بين المعلم وأحد سائقي التوق أثناء مرور المدرس بالطريق العام، وأن الواقعة لم تكن بالحرم المدرسى.

وترجع الواقعة عقب تلقى مركز شرطة طهطا بلاغا من نقطة شرطة الخذندراية يفيد تقدم م. ع . م معلم لغة إنجليزية بالمرحلة الإعدادية بذات القرية أفاد فيه بقيام سائق توك توك بالاحتكاك أثناء سيرة بالطريق العام قبل وصوله للمدرسة دون حدوث أى إصابات، وأنه تقدم بالبلاغ من أجل الحفاظ على حقة وعدم تعرضه للخطر من قبل سائق التوك التوك كونه ليس من أهالي القرية، وأنه يأتي إليها للعمل كمدرس يوميا.

وتمت إحالة المحضر من نقطة الشرطة إلى مركز الشرطة بطهطا وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة خاصة بعد قيام والدة سائق التوك التوك بإتهام المعلم بالاصطدام بها أثناء استقلاله دراجة عادية على غير الحقيقة، لأن المدرس يقطع ما يقرب من 12 كيلو متر ذهابا ومثلهم فى العودة من أجل الذهاب للمدرسة يقوم خلالها بعبور نهر النيل مستقلا معدية نهرية ولا يستخدم فى قطع المسافة دراجة بل المواصلات العادية سيارة أجرة، ثم المعدية ثم توك توك فى الوصول إلى المدرسة أو سير على الأقدام بعد عبور نهر النيل.

من جانبه، أكد المدرس محل الواقعة، أنه سليم ولا يوجد به أى إصابات، وأنه لم يتعرض للدهس مطلقا، وأفاد أنه مجرد احتكاك فى الشارع، وأن سائق التوك توك كان تلميذا بالمدرسة منذ عدة سنوات، وهو الأن غير مقيد به بل قام بتحويل مسار، وأنه لا تربطه أى عداوة معه، وأنه يحترم عمله ويقدسه، وأنه يعمل بتلك القرية منذ عدة سنوات ولم يتعرض لهذا الموقف من قبل وأهل القرية طيبين وإدارة المدرسة تكن له كل احترام .

وطالب المدرس وسائل الإعلام تحرى الدقة قبل نشر أى خبر خاصة فيما يتعلق بسمعة الأشخاص، وأكد مرة أخرى أنه سليم وبصحة جيدة، ولا توجد به أى إصابات وتم عرض المحضر على النيابة العامة والتى قامت بقيده إداري، وأنه داخل مركز الشرطة كان معه محام نقابة المعلمين بطهطا وعضو من النقابة والأمور انتهت بشكل طبيعى، وأنه ينتظر صدور نشرة نقل لأقرب مكان من محل إقامته منعا لحدوث احتكاك مع سائق التوك توك.