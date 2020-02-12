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محافظ السويس يتابع خطة إصلاح وصيانة السيارات الورش العمومية للمحافظة.. صور

الأربعاء، 12 فبراير 2020 06:35 م
محافظ السويس يتابع خطة إصلاح وصيانة السيارات الورش العمومية للمحافظة.. صور محافظ السويس يتابع خطة إصلاح الورش العمومية للمحافظة
فريق المحافظات

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أجرى اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، يرافقه الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس وخالد سعداوى، السكرتير العام المساعد للمحافظة جولة للورش العمومية لمحافظة السويس بمنطقة حوض الروض بحى الأربعين لمتابعة سير العمل بها بعد الانتهاء من خطة الصيانة والإصلاح لعدد كبير من معدات وسيارات الديوان العام والأجهزة التنفيذية والمصالح الحكومية والأحياء والمديريات.

وقدم محافظ السويس الشكر لجميع العاملين بإدارة الورش على الجهد المبذول حلال الفترة السابقة وإصلاح عدد كبير من المعدات والسيارات للديوان العام والأحياء وجهاز النظافة والمشروعات التابعة للمحافظة، مطالبهم ببذل الجهد والاستمرار فى تحسين أداء العمل وفتح المجال لإصلاح وصيانة سيارات المواطنين من أبناء السويس بأسعار مخفضة لتعزيز الموارد المالية للورش وعمل مكافآت للفنيين والقائمين على الاصلاح والصيانة.

رافق محافظ السويس فى الجولة كلا من اللواء خالد سعد، مدير عام مشروع المحاجر بالمحافظة ونائب المدير المالى والإدارى بالمحافظة ومديرى الطرق والصرف الصحى والورش والجراج وفريق الطوارئ والتدخل السريع ومشروع التدريب والصيانة بالمحافظة.

من ناحية أخرى، قام السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس، يرافقه المهندسة فاتن إبراهيم، رئيس حى فيصل تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس لاسترداد أملاك الدولة وحق الشعب وفى إطار الموجة الـ15 لإزالة التعديات على المنافع العامة والإشغالات على أملاك الدولة بمختلف المحافظات بتنفيذ 85 حالة إزالة تعديات على المنافع العامة والإشغالات والأسوار والحدائق والجراچات العشوائية بمنطقة تعاونيات الدلتا على مساحة 8170 متر مربع، وقام مسئولى حى فيصل باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

شارك فى الحملة كلا من اللواء حسن ترك، نائب مدير الأمن واللواء عيد سعيد، مساعد مدير الأمن والعميد والعقيد شريف السرساوى، مدير شرطة المرافق والضبع ناشد مدير إدارة الأزمات بالمحافظة ومحمد عبدالله، سكرتير الحى وعماد حمدى، مساعد رئيس الحى وإدارة المرور، ومسئولى الإدارات الهندسية والتنظيم والشؤون القانونية والمتابعة بحى فيصل.

محافظ السويس يتابع خطة إصلاح وصيانة السيارات والمعدات بالورشالعمومية للمحافظة (1)
 
 
محافظ السويس يتابع خطة إصلاح وصيانة السيارات والمعدات بالورشالعمومية للمحافظة (2)
 
 
محافظ السويس يتابع خطة إصلاح وصيانة السيارات والمعدات بالورشالعمومية للمحافظة (3)
 
 
محافظ السويس يتابع خطة إصلاح وصيانة السيارات والمعدات بالورشالعمومية للمحافظة (5)
 

 


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