سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 فبراير 2020 12:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

ماذا يحدث فn جسمك إذا تناولت الكرفس يوميا

الأربعاء، 12 فبراير 2020 11:00 م
ماذا يحدث فn جسمك إذا تناولت الكرفس يوميا الكرفس
فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الكرفس يعد من الخضراوات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، فهو منخفض السعرات الحرارية، ويحتوي على نسبة عالية من الألياف والماء، وبعض الفيتامينات الهامة للجسم، ومنها فيتامين "أ وب وسي وك"، وبعض العناصر الغذائية الهامة كالكالسيوم والفوسفور والمغنسيوم، وحمض الفوليك والبوتاسيوم  وهذا يجعله من الأطعمة والخضراوات الهامة للجسم.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع " nutritionexp"، والذي طرح سؤال هام وهو: ماذا يحدث في جسمك إذا تناولت الكرفس يوميا؟..فعند قراءة العناصر الغذائية التي يحتوي عليها الكرفس نعرف أبرز فوائده للصحة.

أكد التقرير، أن تناول الكرفس يوميا له دور كبير في القضاء والتخلص من الوزن الزائد، فهو قليل السعرات الحرارية، وهذا يساعد على حرق نسبة عالية من الدهون، وأيضا يحد من الإصابة بأي مشاكل في الجهاز الهضمي، ولذا فتناولك له يوميا يحد من الإصابة بالإسهال أو الإمساك، ويزيد من فرص  فقدان الوزن بشكل ملحوظ نتيجة لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف والماء التي تساعد في الشعور بالشبع لفترات طويلة.

وأثبتت بعض الدراسات الطبية الحديثة، أن تناول الكرفس يوميا يساعد بشكل كبير في تنظيم والحفاظ علي صحة الجهاز الهضمي، نتيجة لغناه بالألياف، التي من دورها الحفاظ علي صحة الهضم،  ويقلل فرص التعرض لمشاكل في الأمعاء أو القولون ولذا تناوله كنز كبير للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الهضم.

وأضاف التقرير، أن الكرفس يعد من أهم الأطعمة لمرض ارتفاع الكولسترول في الدم، حيث أن تناوله يوميا يساعد في خفض نسبة الكوليسترول في الدم، ويقلل فرص الإصابة بالنوبات القلبية الحادة، أو التعرض لأمراض القلب المختلفة والأوعية الدموية، وفقًا لعلماء جامعة شيكاغو الذي حثوا علي  ضرورة  تناول 4  أعواد من الكرفس يوميا لتخفيض نسبة الكولسترول في الدم.

وأشارت بعض الدراسات الطبية، أن تناول الكرفس يوميا يساعد في  انخفاض نسبة الإصابة بالالتهابات في الجسم، فنظرا لاحتوائه علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي من دورها ترفع نشاط وحيوية الجهاز المناعي، فهذا يجعله من الأطعمة التي تقلل فرص الإصابة بالالتهابات في الجسم.

 


الكرفس

فوائد الكرفس

ما هي اهمية الكرفس للجسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
5 إنجازات لمصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى.. تعرف عليها

5 إنجازات لمصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى.. تعرف عليها

درجة الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

درجة الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

لو طالب فى أولى أو ثانية ثانوى.. اعرف إزاى تسجل الدخول على بنك المعرفة

لو طالب فى أولى أو ثانية ثانوى.. اعرف إزاى تسجل الدخول على بنك المعرفة

الصحة:خط ساخن لتلقى استفسارات وشكاوى مشروع قوائم انتظار الجراحات الحرجة

الصحة:خط ساخن لتلقى استفسارات وشكاوى مشروع قوائم انتظار الجراحات الحرجة

10 حقائق أكدها سجناء الإخوان أثناء زيارة المراسلين الأجانب: المعاملة كويسة جدًا

10 حقائق أكدها سجناء الإخوان أثناء زيارة المراسلين الأجانب: المعاملة كويسة جدًا

مجلس الأمن يوافق على مشروع القرار البريطانى بوقف إطلاق النار فى ليبيا

مجلس الأمن يوافق على مشروع القرار البريطانى بوقف إطلاق النار فى ليبيا

فيديو وصور.. عناصر الإخوان يفضحون جماعتهم من خلف أسوار السجون ويكذبون الجزيرة ومكملين.. مراسل قناة إخوانية: بنتعامل كويس وسمحوا لى بحضور جنازة والدى.. وآخر: نستقبل أسرنا أسبوعيا ونتريض ونخضع للفحص الطبى يوميا

فيديو وصور.. عناصر الإخوان يفضحون جماعتهم من خلف أسوار السجون ويكذبون الجزيرة ومكملين.. مراسل قناة إخوانية: بنتعامل كويس وسمحوا لى بحضور جنازة والدى.. وآخر: نستقبل أسرنا أسبوعيا ونتريض ونخضع للفحص الطبى يوميا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

الوزراء: نعلن قريبا عن حوافز جديدة للأسرة الملتزمة بتنظيم النسل

الوزراء: نعلن قريبا عن حوافز جديدة للأسرة الملتزمة بتنظيم النسل

اليوم السابع: شهادات نجاح دولية جديدة للاقتصاد المصرى

اليوم السابع: شهادات نجاح دولية جديدة للاقتصاد المصرى

أخبار مصر اليوم.. بلومبرج: الجنيه أفضل العملات أداء.. ودويتشه بنك: 6% نموا

أخبار مصر اليوم.. بلومبرج: الجنيه أفضل العملات أداء.. ودويتشه بنك: 6% نموا

السيسى يوجه محافظ البنك المركزى باستمرار إجراءات تحسين مؤشرات الاقتصاد

السيسى يوجه محافظ البنك المركزى باستمرار إجراءات تحسين مؤشرات الاقتصاد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة