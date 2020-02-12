كاميرات مراقبة وعامل مطعم يكشفان كواليس سرقة شركة سياحة بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

فحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، كاميرات المراقبة لكشف هوية المتهم بسرقة مقر شركة سياحة، ورصدت الكاميرات شابا أثناء خروجه من العقار في وقت معاصر لارتكاب السرقة، وتم التوصل لهويته، وتبين أنه عامل بمطعم، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه من اتهام، إلا أن أقواله جاءت متضاربة، حيث ذكر أنه هبط من الطابق الكائن به الشركة باستخدام مصعد العقار، إلا أن كاميرات المراقبة أظهرت استخدامه السلم، وجاري استجوابه لبيان تورطه في ارتكاب السرقة من عدمه.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض شركة سياحة للسرقة، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مجهول سرق مبلغ مالي من الشركة مستغلا انصراف العاملين بها، ويواصل رجال المباحث إجراء التحريات والاستماع لأقوال العاملين بالشركة، للتوصل لهوية المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ومن ناحية أخرى، أدلى 4 عاطلين، كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالإكراه في النزهة بالقاهرة، أنهم قرروا العمل فى هذا النشاط بسبب ادمانهم المواد المخدرة، وعدم توفر مبالغ مالية لديهم لشراء المخدرات، فقرروا تكوين تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه .

وكشف المتهمون أن بدايتهم فى ممارسة هذا النشاط الإجرامى، لرغبتهم فى شراء المواد المخدرة، ولم يكن متوفرا لديهم مال كافى لشرائها، حيث طرأت فكرة سرقة المواطنين بالإكراه فى رأس أحدهم، مضيفين أنهم وافقوه جميعا ونفذوا هذه الفكرة الشيطانية على الفور.

وأضاف المتهمون، أنهم قاموا بسرقة الكثير من المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، مضيفين أنهم كانوا لم يتوفر معهم أى مبالغ مالية من متحصيلات سرقاتهم، وأن كل ما جنوه من هذه المبالغ تم إنفاقه على المواد المخدرة.

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار أحمد عز المحامى العام الأول لنيابات، أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق.