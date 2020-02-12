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فودافون العالمية تنسحب من أكبر معرض للهواتف فى العالم بسبب كورونا

الأربعاء، 12 فبراير 2020 04:48 م
فودافون العالمية تنسحب من أكبر معرض للهواتف فى العالم بسبب كورونا المؤتمر العالمى للهواتف
كتبت هبة السيد

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أعلنت فودافون العالمية الانسحاب من المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة Mobile World Congress الذى تنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA فى مدينة برشلونة خلال الفترة من 24 إلى 27 فبراير الجارى، وذلك خوفا على موظفيها وعملائها وشركائها من مخاطر فيروس كورونا الجديد، مشيرة إلى أن قرارها جاء بعد دراسة متأنية.

 

وقالت فودافون فى بيان عبر صفحتها الرسمية عبر موقع تويتر، إنها كانت تراقب بعناية أخبار فيروس كورونا ولاحظت التحذيرات الأخيرة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، وبعد دراسة متأنية، قررت الانسحاب من المؤتمر العالمى للهواتف لهذا العام فى برشلونة.

 

وأضافت الشركة، أنه رغم صعوبة تحديد المخاطر المحتملة بدقة فى هذه المرحلة، فقد اتخذت هذا القرار لأنها تولى أهمية قصوى لسلامة ورفاهية موظفينا وعملائها وشركائها، مضيفة بالقول "نتطلع إلى حضور مؤتمر Mobile World Congress القادم كأحد الأحداث الرئيسية لهذا العام لصناعة الاتصالات والتكنولوجيا".

 

وإلى جانب فودافون العالمية تضم قائمة الشركات العملاقة المنسحبة من أكبر حدث عالمى للهواتف الذكية كل من اريكسون وسونى وأمازون وLG وإنفيديا وVIVO وانتل وTCL وMediaTek وذلك لاعتبارات تتعلق بسلامة موظفيهم.

 

وكانت بعض تقارير قد ذكرت بأن هناك احتمالية لإلغاء المؤتمر، إذا ما توسعت دائرة انسحاب الشركات الكبرى، وذلك بعد أيام من تأكيد منظمة GSMA بأن المؤتمر سيعقد بموعده واتخاذها عدة تدابير لطمأنة الزوار والعارضين والتأكيد على أن سلامتهم وصحتهم على رأس الأولويات وتشمل حظر دخول جميع المسافرين القادمين من إقليم هوبى الصينى والتى تتواجد به مدينة ووهان المتفشى بها المرض، كما أن القادمين من الصين أو من زاروها من قبل سيتوجب عليهم تقديم إثبات أنهم كانوا خارج الصين طوال 14 يوما قبل حضور المعرض العالمى.

 

وقدمت "جى اس ام ايه" نصائح للزوار بعدم مصافحة بعضهم البعض داخل المعرض، كما سيتم تطهير وتغيير أجهزة الصوت والميكروفونات التى يستخدمها المتحدثون كل مرة.

 

فودافون
صفحة فودافون

 

 


المؤتمر العالمى للهواتف

فودافون العالمية

فيروس كورونا

كورونا

MWC

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