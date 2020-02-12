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عاهة مستديمة للزوجة تكلف زوجها 200 ألف جنيه تعويض

الأربعاء، 12 فبراير 2020 07:30 ص
عاهة مستديمة للزوجة تكلف زوجها 200 ألف جنيه تعويض صورة ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

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أقامت زوجة دعوى قضائية، أمام دائرة التعويضات، بمحكمة مصر الجديدة، طالبت فيها إلزام زوجها بدفع مبلغ 200 ألف جنيه، وذلك عن الأضرار التي لحقت بها بعد إصابتها جراء ضربه لها بعاهة مستديمة، لتؤكد:" 6 شهور بمنزل الزوجية، متحملة إساءته لي، وسوء معاملته وأهله، والتعدي على بالضرب، وتحرش شقيقه بي، وعندما شكوته لأهلي، حبسني بالمنزل، وقام بإجباري للتوقيع على تنازل عن كل حقوقي والمنقولات الزوجية التى تحملت ثمنها بالكامل، لتنتهي حياتي معه، بعد أن انهال على بالضرب، وشوه جسدي".
 
وتكمل الزوجة أثناء نظر جلسات القضية:" رفض تطليقي وتركنى معلقة، حتى يجبرني على التنازل عن اتهامي له بالتسبب لي بعاهة مستديمة، ويفلت من العقاب، فواجهته بالرفض وتصديت لأفعاله، وحاربت حتى أحصل على حقوقي، رغم ملاحقته لي وشقيقه بالتهديد".
 
وأضافت الزوجة م.ف.ال، البالغة من العمر 30 عام:" لم تشفع لي معاملتى الحسنة لهم، عاقبني بسبب بخله، وطمعه فى ميراثي من أهلي، وتوعدي بالعقاب، فخلال شهور زواجي كنت أخشي دائماً وأنا برفقته من اليوم الذي سيتركني فيه وأنا مقتولة على يديه، بسبب عصبيته المفرطة، لأعيش فى عذاب بعد أن أصبحت جسدي مشوه".
 
وأشارت الزوجة إلي أنها أقامت دعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة، وتنفيذ أحكام الحبس التى حصلت عليها، بعد تخلفه عن سداد 50 ألف متجمد نفقات ".
 
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
 
 

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