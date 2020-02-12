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صور.. ناقدة فنية تدمر عمل زجاجى فنى قيمته 20 ألف دولار بعلبة صودا فارغة

الأربعاء، 12 فبراير 2020 12:49 م
صور.. ناقدة فنية تدمر عمل زجاجى فنى قيمته 20 ألف دولار بعلبة صودا فارغة العمل الفنى الزجاجى
وكالات الأنباء

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تعرضت ناقدة فنية لانتقادات حادة بعدما أتلفت "بطريق الخطأ" عمل فنى زجاجى قيمته 20 ألف دولار، حيث وضعت فوقه علبة صودا فارغة فى معرض فنى بالمكسيك. وحسب موقع سكاى نيوز، حاولت الناقدة الفنية أفيلينا ليسبر الاستخفاف بالعمل الفنى، فوضعت علبة الصودا أعلاه ثم حاولت تصويرها فى معرض زونا ماكو للفنون فى مكسيكو سيتى.

لكن سرعان ما سقط العمل الذي نفذه غابرييل ريكو، وهو عبارة عن قطعة من الزجاج وبداخلها حجر وكرة قدم وغيرها من الأشياء المعلقة بعشوائية، على الأرض، بعد فترة وجيزة من وضع علبة الصودا.

وقالت ليسبر إن المعرض لم ينل إعجابها، بينما أكد القائمون عليه أنها "تفتقر إلى الاحترام".

وفى بيان مصور، قالت ليسبر: "كان الأمر كما لو أن العمل سمع تعليقى، وشعر بما فكرت فيه، العمل تحطم إلى أجزاء وانهار وسقط على الأرض".

وأضافت أنه "قيل لها بعد ذلك إن قيمة القطعة تبلغ 20 ألف دولار"، بينما انتقد المعرض سلوكها "غير المحترف".

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ناقدة فنية

علبة صودا

المكسيك

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