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صور.. محافظ المنيا يوقع بروتوكولا مع بنك التنمية الصناعية لتمويل المشروعات الصغيرة

الأربعاء، 12 فبراير 2020 01:39 م
صور.. محافظ المنيا يوقع بروتوكولا مع بنك التنمية الصناعية لتمويل المشروعات الصغيرة محافظ المنيا يوقع بروتوكولا مع بنك التنمية الصناعية
المنيا - فريق المحافظات

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وقع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مشترك مع ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، وذلك لإقامة وتمويل المناطق الصناعية بالمحافظة وتمويل تكلفة توصيل عدد من المرافق لمواطنى المحافظة، منها الغاز الطبيعى والكهرباء وتوصيلات المياه، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة خلق فرص عمل جديدة وخلق جيل جديد من المصنعين وتحفيز المستثمرين على إقامة مشروعات جديدة والتوسع فى المشروعات القائمة.

جاء ذلك بحضور حمدى عزام نائب رئيس مجلس الإدارة، ونجلاء محمد مدير العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، هيثم إبراهيم مدير فرع المنيا، وعدد من القيادات بالبنك ومحمود سعد مدير عام المنطقة الصناعية.

وقال المحافظ، إن البروتوكول يأتى تماشياً مع توجهات الدولة بالتيسير على المستثمرين وتطوير المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتوفير الخدمات المناسبة للمواطنين وكذلك التخفيف عن كاهلهم وتسهيل وصول الخدمات والمرافق العامة بتكلفة بسيطة وبطرق سداد ميسرة مع توفير السكن المناسب لذوى الدخول المحدودة والمتوسطة بسعر مناسب وبالتقسيط على مدد زمنية طويلة.

وأضاف المحافظ، أن المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر هى قاطرة النمو الاقتصادى وتساهم فى توفير فرص العمل خلال العقود القادمة بالإضافة إلى توفير السلع والخدمات بأسعار فى متناول اليد لشريحة ضخمة من ذوى الدخل المحدود، وأيضاً دعم التجديد والابتكار والعمل على تنمية الصادرات واستحداث منتجات جديدة يمكنها العمل كصناعات مغذية للمشروعات الصناعية الكبيرة.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تأتى فى مقدمة اهتمامات كافة أجهزة الدولة وكذلك البنك المركزى المصرى لتقديم رؤية واضحة تعزز الاهتمام بها، من خلال توفير الدعم المطلوب بنسبة محددة من محفظة البنوك التى تعمل فى السوق المصرى مع توفير سعر عائد مدين محفز وتبسيط كافة الإجراءات أمام المستفيدين.

وأضاف "عطية"، أن البروتوكول يشمل التعاون بعدد من المجالات المتنوعة وهى مجال رعاية مراكز التدريب المهنى وريادة الأعمال بمحافظة المنيا بهدف خلق جيل جديد من المصنعين والحرفيين وتقديم التوعية المصرفية وتوفير فرص عمل لخريجى مراكز التدريب المهنية ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمناطق الأكثر احتياجاً، ومجال توفير كافة الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمناطق والمجمعات الصناعية داخل نطاق المحافظة.

وسيفتتح المحافظ ورئيس مجلس الادارة فرع البنك بمحافظة المنيا والمقام بشارع الجمهورية.

 

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محافظ المنيا يوقع بروتوكولا مع بنك التنمية الصناعية
 
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محافظ المنيا يوقع بروتوكولا مع بنك التنمية الصناعية
 
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محافظ المنيا يوقع بروتوكولا مع بنك التنمية الصناعية

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بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


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