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الأربعاء، 12 فبراير 2020 01:02 ص
خالد صلاح
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اشتري" هيلارى كلينتون" بيورو واحد

صور .. سوق أنتيكات برلين التجمع الأكبر للباعة الأجانب

الأربعاء، 12 فبراير 2020 12:00 ص
صور .. سوق أنتيكات برلين التجمع الأكبر للباعة الأجانب سوق أنتيكات برلين
رسالة برلين عبد الحليم سالم

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بيورو واحد يمكنك شراء كتاب هيلارى كلينتون والذى يضم تاريخ حياتها وذكرياتها مع زوجها الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون  ، كما يمكنك شراء لوحة أصلية ب100 يورو ، وإذا أردت شراء آلة منذ قرنين من الزمان ،يمكنك أيضا شراءها من سوق أنتيكات برلين عاصمة المانيا .
 
يمتد السوق على مساحة تقارب الكيلو ونصف وسط برلين ، ويجمع مئات البائعين أغلبهم أجانب يبيعون كل شئ بداية من الكتب التاريخية والمعاصرة ، إلى الآلات والمعدات والأدوات المنزلية والتحف والتماثيل ، والحقائب ، امتدادًا الى السجاد والملابس القديمة والساعات والمجوهرات والأحذية  .
 
ويجذب السوق الذى يعد واحدًا من 3 أسواق فى برلين ،واحد منها فى برلين الغربية ،وأثنان فى برلين الشرقية ، الآلاف من الزوار ،سواء بغرض الشراء ،أو المشاهدة .
 
يقول جمال سليمان كردى يعمل فى السوق ل" اليوم السابع" انه يعمل في السوق منذ نحو 10 سنوات ، لافتًا إن بدايته كانت زيارة السوق ، إلا إن الوضع استهواه بشكل كبير ، فبدأ العمل فى مجال بيع الكتب القديمة واللوحات في برلين .
 
ويشير إلى أن هناك لوحات أسعارها تبدأ من 120 يورو حتى 160 يورو ، وهى لوحات قديمة ، كما أن هناك لوحات ورسومات تتعلق بتاريخ ألمانيا وزعماء أوربيين بأسعار أقل من ذلك .
 
يوضح جمال سليمان أن هناك لوحات لمناطق شهيرة مثل " قدام" فى برلين  الصورة التى تضم الكنيسة القديمة ، يبلغ سعرها 25 يورو ، وهو سعر منخفض بهدف تشجيع السياحة فى ألمانيا وتعريف الناس بها .
 
ويؤكد إنه يحب مصر ويقرأ عن تاريخها ، متمنيًا أن يزورها قريبا ويتمتع بتاريخها العظيم .
 
 
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جانب من سوق الأنتيكات

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جمال سليمان مع الزميل عبد الحليم سالم

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جانب من السوق

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تمثال في السوق

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جمال سليمان الكردي

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بعض اللوحات فى السوق

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الأدوات المنزلية

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كاميرات قديمة

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كتاب هيلارى كلينتون بيورو واحد

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eآلات كاتبة قديمة

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بعض اللوحات فى السوق
 

سوق أنتيكات برلين

برلين الشرقية

جمال سليمان

بيع المستعمل

المانيا

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