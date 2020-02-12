صور .. سوق أنتيكات برلين التجمع الأكبر للباعة الأجانب

بيورو واحد يمكنك شراء كتاب هيلارى كلينتون والذى يضم تاريخ حياتها وذكرياتها مع زوجها الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون ، كما يمكنك شراء لوحة أصلية ب100 يورو ، وإذا أردت شراء آلة منذ قرنين من الزمان ،يمكنك أيضا شراءها من سوق أنتيكات برلين عاصمة المانيا .
يمتد السوق على مساحة تقارب الكيلو ونصف وسط برلين ، ويجمع مئات البائعين أغلبهم أجانب يبيعون كل شئ بداية من الكتب التاريخية والمعاصرة ، إلى الآلات والمعدات والأدوات المنزلية والتحف والتماثيل ، والحقائب ، امتدادًا الى السجاد والملابس القديمة والساعات والمجوهرات والأحذية .
ويجذب السوق الذى يعد واحدًا من 3 أسواق فى برلين ،واحد منها فى برلين الغربية ،وأثنان فى برلين الشرقية ، الآلاف من الزوار ،سواء بغرض الشراء ،أو المشاهدة .
يقول جمال سليمان كردى يعمل فى السوق ل" اليوم السابع" انه يعمل في السوق منذ نحو 10 سنوات ، لافتًا إن بدايته كانت زيارة السوق ، إلا إن الوضع استهواه بشكل كبير ، فبدأ العمل فى مجال بيع الكتب القديمة واللوحات في برلين .
ويشير إلى أن هناك لوحات أسعارها تبدأ من 120 يورو حتى 160 يورو ، وهى لوحات قديمة ، كما أن هناك لوحات ورسومات تتعلق بتاريخ ألمانيا وزعماء أوربيين بأسعار أقل من ذلك .
يوضح جمال سليمان أن هناك لوحات لمناطق شهيرة مثل " قدام" فى برلين الصورة التى تضم الكنيسة القديمة ، يبلغ سعرها 25 يورو ، وهو سعر منخفض بهدف تشجيع السياحة فى ألمانيا وتعريف الناس بها .
ويؤكد إنه يحب مصر ويقرأ عن تاريخها ، متمنيًا أن يزورها قريبا ويتمتع بتاريخها العظيم .
جانب من سوق الأنتيكات
جمال سليمان مع الزميل عبد الحليم سالم
جانب من السوق
تمثال في السوق
جمال سليمان الكردي
بعض اللوحات فى السوق
الأدوات المنزلية
كاميرات قديمة
كتاب هيلارى كلينتون بيورو واحد
eآلات كاتبة قديمة
بعض اللوحات فى السوق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة