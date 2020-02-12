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صور.. ختام تدريبات برنامج "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية بالسويس

الأربعاء، 12 فبراير 2020 02:06 م
صور.. ختام تدريبات برنامج "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية بالسويس تدريبات برنامج "مودة" بالسويس للحفاظ على كيان الأسرة المصرية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، ختام ثانى فعاليات خطة تعميم المحتوى التدريبى الخاص بالمشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" داخل الجامعات المصرية بجامعة السويس.

ووجه الدكتور السيد الشرقاوى، رئيس جامعة السويس الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعى نيڤين القباج، لرعايتها للمشروع، مؤكدا أهمية هذه الدورات بالنسبة للمقبلين على للزواج مما يساعد فى بناء أسرة صالحة تكون نواة لمجتمع متحضر.

وقالت رندا فارس مديرة المشروع، إن هذه الورشة هي بداية الورش التدريبية في خطة تعميم المحتوى التدريبي لمشروع "مودة" على مستوى الجامعات المصرية، و يستهدف التدريب إعداد كوادر من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة استعدادا لتنفيذ 100 دورة تدريبه خلال الفصل الدراسى الثانى 2020.

وحاضر  خلال اليومين د.محمد فوزي  مدرب بمشروع مودة، استعرض فيها الجوانب والأبعاد الاجتماعية والنفسية فى العلاقات الأسرية والمقومات اللازمة لنجاح الحياة الأسرية ومعايير اختيار شريك الحياة وكيفية التعامل مع المشكلات الزوجية.

ومن المنظور الدينى استعرض الشيخ محمد العجمى، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة السويس، مقومات بناء البيت، وماهية الزواج فى الدين الإسلامى وحقوق وواجبات الزوج والزوجة فى الشريعة الإسلامية.

كانت انطلقت بمحافظة أسيوط أولى فاعليات خطة التوسُّع الخاصة بتنفيذ تدريبات المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة"  الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى داخل الجامعات المصرية، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.

وأكدت رندا فارس، مدير مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعى، أن ورشة العمل التى عقدت تستهدف تدريب المدربين بجامعة أسيوط على تطبيق دليل المشروع بين طلبة الجامعة، وتستمر فاعليات الورشة على مدار يومين، تعمل خلالهما على تدريب 30 عضو هيئة تدريس بجامعة أسيوط على تنفيذ التدريب داخل الجامعة، والذى سيعمل على تزويد الشباب الجامعى بحزمة من المعلومات الأساسية، من أهمها؛ الأسس السليمة لاختيار شريك الحياة، الحقوق والواجبات بين الزوجين، والتواصل الإيجابى، وتقبل الاختلافات، وإدارة الخلافات، وأساسيات الوالدين الإيجابية للحفاظ على التفاهم بين الزوجين، بالإضافة إلى جزء خاص عن الصحة الإنجابية من حيث أهمية إجراء الفحص الطبى قبل الزواج، والمُباعدة بين الولادات.

وجدير بالذكر أن مشروع مودة، أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى بهدف الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال استهداف الفئة العمرية من 18 ـ 25 عام من طلبة الجامعات والمعاهد والمجندين بوزارتى الدفاع والداخلية ومكلفين الخدمة العامة من خلال برنامج تدريبى تم إعداده بدرجة عالية من الكفاءة لتحقيق الهدف المطلوب في الحفاظ على كيان الأسرة مستقبلا ورفع وعى تلك الفئة من الشباب فى سن الزواج بأسس التعامل بين الزوجين وتحقيق التواصل الجيد بما يساعد في حل الكثير من المشكلات.

 

تدريبات برنامج مودة بالسويس للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (1)
تدريبات برنامج مودة بالسويس للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (1)

 

تدريبات برنامج مودة بالسويس للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (2)
تدريبات برنامج مودة بالسويس للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (2)

 

 

تدريبات برنامج مودة بالسويس للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (3)
تدريبات برنامج مودة بالسويس للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (3)

 

 

تدريبات برنامج مودة بالسويس للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (4)
تدريبات برنامج مودة بالسويس للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (4)

 

 

تدريبات برنامج مودة بالسويس للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (5)
تدريبات برنامج مودة بالسويس للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (5)

 

 

تدريبات برنامج مودة بالسويس للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (6)
تدريبات برنامج مودة بالسويس للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (6)

 


 


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