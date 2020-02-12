سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2020 07:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. توفير 25 سريرا لمستشفى بسيون المركزى فى الغربية

الأربعاء، 12 فبراير 2020 05:50 م
صور.. توفير 25 سريرا لمستشفى بسيون المركزى فى الغربية الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية جولة للمرور على مستشفى بسيون المركزى للوقوف على ما تم من تلافى السلبيات يرافقه الدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات والأستاذ محمد غانم عضو التفتيش المالى والإداري، وأمر بتوفير 25 سريرا وإرسالها على الفور للمستشفى.

كما أكد على ضرورة التعاقد مع أطباء المناظير لبدء تشغيل المنظار الجراحى الجديد والاستفادة منه وتقديم خدمة طبية متميزة لأهالى بسيون والقرى المجاورة، ولوحظ توفر جميع المستلزمات والأدوية بالأقسام الداخلية والطوارئ .

 كما وجه الشكر لمؤسسات المجتمع المدنى لتبرعهم ببعض الأجهزة ودعمهم الكامل لمؤسسات الدولة وأنه على استعداد التام للتعاون المشترك لمصلحه المواطن .

و أشاد بالتغير الذى طرأ على مستشفى بسيون المركزى من تنفيذ سياسة مكافحه العدوى، واستمع إلى طلبات العاملين بها ووعدهم بتذليل جميع المشاكل للطاقم الطبى وأثنى على جميع العاملين للمجهود الملموس والملحوظ وتلافى وتنفيذ ماتم طلبه وإصلاحه فى الزيارة السابقة منذ أسبوعين.

وأكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، على تركيب لوحات ارشادية مضيئة فى مداخل المستشفيات، بتوجيهات من الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بأسماء الأطباء المتواجدين فى الاستقبال او العيادات الخارجية، وتعميم الفكرة على جميع المستشفيات، حتى يتمكن المريض من معرفة الطبيب الذى وقع الكشف الطبى عليه فى العيادة الخارجية او الاستقبال، او التواصل للطبيب فى حالة عدم وجوده عن طريق الاستعلامات.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللوحات المضيئة، تهدف ايضا لمراقبة تواجد الاطباء فى عملهم، وعدم التزويع من عملهم، والتأكد من تواجدهم بالمستشفى من عدمه.

وأشار إلى تفعيل الفرق الاشرافيه من القطاع العلاجى بالمديرية، متمثل فى مدير عام العلاجى ومدير ادارة المستشفيات، ومدير الكلى بالمديرية، ومسئول العنايات والحضانات ومسئول الطوارئ، لمساعدة المرضي، وسرعة توفير آسره العناية والحضانات تتناسب مع تشخيص الحالة.

 

الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية (2)
الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية 

 

الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية (3)
الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية

 

الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية (4)
الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية 

 

الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية (1)
الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية

اخبار مصر اليوم

اخبار مصريه

أخبار اليوم

وكيل صحة الغربية

اخبار عاجله

مستشفى بسيون المركزي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم.. بلومبرج: الجنيه أفضل العملات أداء.. ودويتشه بنك: 6% نموا

أخبار مصر اليوم.. بلومبرج: الجنيه أفضل العملات أداء.. ودويتشه بنك: 6% نموا

السيسى يوجه محافظ البنك المركزى باستمرار إجراءات تحسين مؤشرات الاقتصاد

السيسى يوجه محافظ البنك المركزى باستمرار إجراءات تحسين مؤشرات الاقتصاد

فودافون تطالب بدراسة استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة فى صفقة STC

فودافون تطالب بدراسة استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة فى صفقة STC

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

فيديو.. 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة

فيديو.. 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة

مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة