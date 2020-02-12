صور.. توفير 25 سريرا لمستشفى بسيون المركزى فى الغربية

الغربية عادل ضرة

أجرى الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية جولة للمرور على مستشفى بسيون المركزى للوقوف على ما تم من تلافى السلبيات يرافقه الدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات والأستاذ محمد غانم عضو التفتيش المالى والإداري، وأمر بتوفير 25 سريرا وإرسالها على الفور للمستشفى.

كما أكد على ضرورة التعاقد مع أطباء المناظير لبدء تشغيل المنظار الجراحى الجديد والاستفادة منه وتقديم خدمة طبية متميزة لأهالى بسيون والقرى المجاورة، ولوحظ توفر جميع المستلزمات والأدوية بالأقسام الداخلية والطوارئ .

كما وجه الشكر لمؤسسات المجتمع المدنى لتبرعهم ببعض الأجهزة ودعمهم الكامل لمؤسسات الدولة وأنه على استعداد التام للتعاون المشترك لمصلحه المواطن .

و أشاد بالتغير الذى طرأ على مستشفى بسيون المركزى من تنفيذ سياسة مكافحه العدوى، واستمع إلى طلبات العاملين بها ووعدهم بتذليل جميع المشاكل للطاقم الطبى وأثنى على جميع العاملين للمجهود الملموس والملحوظ وتلافى وتنفيذ ماتم طلبه وإصلاحه فى الزيارة السابقة منذ أسبوعين.

وأكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، على تركيب لوحات ارشادية مضيئة فى مداخل المستشفيات، بتوجيهات من الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بأسماء الأطباء المتواجدين فى الاستقبال او العيادات الخارجية، وتعميم الفكرة على جميع المستشفيات، حتى يتمكن المريض من معرفة الطبيب الذى وقع الكشف الطبى عليه فى العيادة الخارجية او الاستقبال، او التواصل للطبيب فى حالة عدم وجوده عن طريق الاستعلامات.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اللوحات المضيئة، تهدف ايضا لمراقبة تواجد الاطباء فى عملهم، وعدم التزويع من عملهم، والتأكد من تواجدهم بالمستشفى من عدمه.

وأشار إلى تفعيل الفرق الاشرافيه من القطاع العلاجى بالمديرية، متمثل فى مدير عام العلاجى ومدير ادارة المستشفيات، ومدير الكلى بالمديرية، ومسئول العنايات والحضانات ومسئول الطوارئ، لمساعدة المرضي، وسرعة توفير آسره العناية والحضانات تتناسب مع تشخيص الحالة.



الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية



الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية



الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية