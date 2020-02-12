صور.. تكريم 75 طالبا وطالبة من المتفوقين بمحافظة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شّهدت مدينة الواسطى، شمال محافظة بني سويف، مساء اليوم الأربعاء، تكريم 75 طالبًا وطالبة، من المتفوقين والمتميزين، بالمراحل التعليمية المختلفة "الابتدائية والإعدادية والثانوية" بالمدارس التابعة للإدارة التعليمية بالواسطى، تقديرًا لتفوقهم خلال الفصل الدراسي الأول.

حضر الاحتفالية محمد عدنان مدير إدارة الواسطي التعليمية، و أحمد محيسن الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالمحافظة، و الدكتورة منى عبدالله، أمين التنظيم بالحزبة بالمحافظة، وعصام خلاف، عضو مجلس النواب بدائرة مركز ومدينة الواسطى، وعددًا من قيادات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي.

حيث تم تسليم الطلاب والطالبات الاوائل شهادات تقدير تقديرا لدورهم ونجاحهم فى الشهادات المختلفة بالفصل الدراسى الأول .

من جانبه قال محمد عدنان مدير إدارة الواسطى التعليمية، إن تكريم الطلاب والطالبات جاء لما حققوه من نتائج علمية مبهرة جعلتهم في المقدمة، كما يأتي من إطار أهمية العلم وتكريم العلماء، لما فيهم من نماذج إيجابية مبهرة، تساعد على وجود التسابق الحميم بين الطلاب والطالبات بمختلف المراحل التعليمية المختلفة

فيما قال أحمد محيسن، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل بالمحافظة، إن تكريم الطلاب والطالبات يأتى فى أولى اهتمامات الدولة المصرية، مؤكدا على تقديم كافة الدعم لكل الطلاب والطالبات بمختلف مراكز المحافظة السبع، للنهوض بالقطاع التعليمى.

وفي ختام الاحتفالية، تسّلم الطلاب والطالبات المتفوقون شهادات التقدير والجوائز المادية، وسط أسرهم وقيادات الإدارة ومديرى المدارس بالتكريم.

من ناحية أخرى اعلن محمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بانه انطلاقا من رؤية مصر 2030 وفى إطار التعاون المثمر بين مديرية التربية والتعليم ببنى سويف و مركز التدريب وفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين تم توفير عدد( 18089 ) فرصة تدريبية اعتبارا من بداية عام 2018 حتى يناير 2020 لمعلمى وقيادات المديرية وإدارتها السبعة وتم التنفيذ بالتعاون مع ادارة التدريب بالمديرية ومركز التطوير التكنولوجى والتعليم الفنى

وأضاف الدكتور أشرف ميهوب مدير مركز التدريب الرئيسي ببني سويف بأن المركز قدم خدمات تدريبية متنوعة المتمثلة في : برامج لإعداد كوادر القيادات الوسطى والشابة والنسائية وبرامج الإدارة والتخطيط وبرامج الترقيات على وظائف كادر المعلمين وبرامج وظائف الادارة التعليمية وهى (وكلاء ومديرى المدارس- الموجهين- وكلاء ومديرى الإدارات التعليمية).