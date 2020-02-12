شاهد.. عروض عسكرية وندوة تثقيفية بمدرسة فى بنى مزار بالمنيا

المنيا- فريق المحافظات

شهد الدكتور محمد محمود أبوزيد ، نائباً عن اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا، ندوة تثقيفية وعروض عسكرية بمدرسة الزهراء للغات بمركز بنى مزار، وذلك ضمن سلسلة من الندوات التثقيفية التى تنظمها القوات المسلحة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ، لزيادة الوعى لدى الطلاب وتسليط الضوء على الأعمال البطولية لرجال قواتنا المسلحة ودورها فى تحقيق التنمية الشاملة.

جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب محمد يوسف قديرة، مساعد قائد قوات الدفاع الشعبى ، العقيد وفقى سعد المستشار العسكرى للمحافظة، وإسماعيل الفحام رئيس مركز بنى مزار، وإيمان حسن وكيل الأنشطة الطلابية بالمديرية.

وتضمنت الندوة مجموعة من العروض العسكرية والفقرات الفنية والغنائية الوطنية قدمها فريق كورال المدرسة شملت أغانى وطنية فردية وأخرى جماعية ، حيث أبدع الطلاب فى تجسيد العروض ، مما لاقى اعجاب الحضور.

وقال نائب المحافظ إننا جميعاً نحمل لرجال قواتنا المسلحة مشاعر التقدير والإجلال ، لما يقومون به ويخوضونه من اجل الحفاظ على تراب وطننا وسلامة أراضيه وما يواجهونه من معارك مضحين بأرواحهم فداءاً لمصر وشعبها.

وأضاف نائب المحافظ أننا جميعا نسعى دائما لمساندة الدولة ومواجهة الإرهاب والتطرف من خلال كافة الأنشطة والفعاليات ، لتعريف الطلاب بانجازات الدولة المصرية الحديثة وتنمية وعيهم بالمخاطر التى تحاك بالوطن وتؤثر على أمنه القومي، متمنياً أن يحقق الطلاب الاستفادة وان يكونوا على درجة من الوعى باعتبار أنهم ثروة مصر التى لا تنضب.



عروض عسكرية وندوة تثقيفية بمدرسة ببنى مزار بالمنيا



عروض عسكرية وندوة تثقيفية بمدرسة ببنى مزار بالمنيا



عروض عسكرية وندوة تثقيفية بمدرسة ببنى مزار بالمنيا



عروض عسكرية وندوة تثقيفية بمدرسة ببنى مزار بالمنيا



عروض عسكرية وندوة تثقيفية بمدرسة ببنى مزار بالمنيا



عروض عسكرية وندوة تثقيفية بمدرسة ببنى مزار بالمنيا



عروض عسكرية وندوة تثقيفية بمدرسة ببنى مزار بالمنيا



عروض عسكرية وندوة تثقيفية بمدرسة ببنى مزار بالمنيا



عروض عسكرية وندوة تثقيفية بمدرسة ببنى مزار بالمنيا



عروض عسكرية وندوة تثقيفية بمدرسة ببنى مزار بالمنيا