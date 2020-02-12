سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2020 05:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

شاهد خطة إخلاء الأزمات والكوارث داخل 4 مدارس فى الغربية

الأربعاء، 12 فبراير 2020 05:23 م
شاهد خطة إخلاء الأزمات والكوارث داخل 4 مدارس فى الغربية خطة إخلاء الكوارث داخل 4 مدارس بالغربية
الغربية -عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، يرافقه مدير عام التعليم الفني، مدير إدارة المتابعة، مدير إدارة أمن المديرية، مدير الأزمات والكوارث بالمديرية، تنفيذ خطط الإخلاء في 4 إدارات تعليمية، هي إدارات شرق وغرب طنطا، وبسيون وكفر الزيات، تابع فيهم مدارس طنطا الثانوية العسكرية، بشرق طنطا، ومعهد النور للمكفوفين، بغرب طنطا، والمستشار أحمد عصمت للتعليم الأساسي ببسيون، وكفر الزيات الثانوية الميكانيكية بكفر الزيات.

 

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية فى بيان له، أن خطط الإخلاء تتم بجميع مدارس المحافظة، وذلك إلحاقاً لما تم إرساله من تعليمات الإدارة العامة للأمن بالوزارة، وتم تكليف مديري العموم بالمديرية، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المراحل علي مستوي المديرية والإدارات، بمتابعة تنفيذ الإخلاء بالمدراس، على أن يتم تصوير خطط الإخلاء بجميع المدارس، وبتم تجميع الصور الخاصة بكل إدارة وتسليمها لمدير إدارة الأمن بالمديرية، كما يتم تسجيل فيديو لخطط للإخلاء بجميع المدارس، بحيث تشمل المقدمة على جميع بيانات المديرية والإدارة والمدرسة وتصوير واضح لتنفيذ خطة الإخلاء التي تقوم بها كل مدرسة.

 

وأشاد "حسن" بالإشراف والنظام الذي ساد جميع خطط الإخلاء بالمدارس التي تابعها اليوم، متمنياً أن تتفوق المديرية في مسابقة خطط الإخلاء على مستوى الجمهورية.

 

رافق وكيل الوزارة، مدير عام التعليم الفني، مدير إدارة المتابعة، مدير إدارة أمن المديرية،  مدير الأزمات والكوارث بالمديرية، ومديري الإدارات التعليمية الأربع.

 

من ناحيه أخرى شهدت مدرسة الشيشيني للتعليم الاساسي بقرية ميت الليت هاشم بمركز المحلة بمحافظة الغربية، التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية، واقعة مؤسفة بعد أن قام ولي امر تلميذ واحد اقاربه، بالدخول للمدرسة والتعدى بالضرب على مدرس تربية رياضية، وإصابته بجرح قطعي بالوجه باستخدام سلاح ابيض، الأمر الذي أثار حالة من الفزع والذعر بين التلاميذ والعاملين بالمدرسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

 

خطة إخلاء الكوارث داخل 4 مدارس (6)
خطة إخلاء الكوارث داخل 4 مدارس 
 
خطة إخلاء الكوارث داخل 4 مدارس (7)
خطة إخلاء الكوارث داخل 4 مدارس 

 

خطة إخلاء الكوارث داخل 4 مدارس (8)
خطة إخلاء الكوارث داخل 4 مدارس 

 

خطة إخلاء الكوارث داخل 4 مدارس (9)
خطة إخلاء الكوارث داخل 4 مدارس 

 

خطة إخلاء الكوارث داخل 4 مدارس (1)
خطة إخلاء الكوارث داخل 4 مدارس 

 

خطة إخلاء الكوارث داخل 4 مدارس (2)
خطة إخلاء الكوارث داخل 4 مدارس 

 

خطة إخلاء الكوارث داخل 4 مدارس (3)
خطة إخلاء الكوارث داخل 4 مدارس 

 

خطة إخلاء الكوارث داخل 4 مدارس (4)
خطة إخلاء الكوارث داخل 4 مدارس 

 

خطة إخلاء الكوارث داخل 4 مدارس (5)
خطة إخلاء الكوارث داخل 4 مدارس

اخبار مصرية

اخبار مصر اليوم

اخبار اليوم

اخبار عاجله

تعليم الغربيه

اخبار الغربيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى يوجه محافظ البنك المركزى باستمرار إجراءات تحسين مؤشرات الاقتصاد

السيسى يوجه محافظ البنك المركزى باستمرار إجراءات تحسين مؤشرات الاقتصاد

فودافون تطالب بدراسة استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة فى صفقة STC

فودافون تطالب بدراسة استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة فى صفقة STC

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

فيديو.. 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة

فيديو.. 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة

مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

ذكرى ميلاد آمال فريد.. الفنانة الراحلة تتحدث عن حليم فى آخر حوار لها.. فيديو

ذكرى ميلاد آمال فريد.. الفنانة الراحلة تتحدث عن حليم فى آخر حوار لها.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة