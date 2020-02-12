شاهد خطة إخلاء الأزمات والكوارث داخل 4 مدارس فى الغربية

الغربية -عادل ضرة

تابع المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، يرافقه مدير عام التعليم الفني، مدير إدارة المتابعة، مدير إدارة أمن المديرية، مدير الأزمات والكوارث بالمديرية، تنفيذ خطط الإخلاء في 4 إدارات تعليمية، هي إدارات شرق وغرب طنطا، وبسيون وكفر الزيات، تابع فيهم مدارس طنطا الثانوية العسكرية، بشرق طنطا، ومعهد النور للمكفوفين، بغرب طنطا، والمستشار أحمد عصمت للتعليم الأساسي ببسيون، وكفر الزيات الثانوية الميكانيكية بكفر الزيات.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية فى بيان له، أن خطط الإخلاء تتم بجميع مدارس المحافظة، وذلك إلحاقاً لما تم إرساله من تعليمات الإدارة العامة للأمن بالوزارة، وتم تكليف مديري العموم بالمديرية، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المراحل علي مستوي المديرية والإدارات، بمتابعة تنفيذ الإخلاء بالمدراس، على أن يتم تصوير خطط الإخلاء بجميع المدارس، وبتم تجميع الصور الخاصة بكل إدارة وتسليمها لمدير إدارة الأمن بالمديرية، كما يتم تسجيل فيديو لخطط للإخلاء بجميع المدارس، بحيث تشمل المقدمة على جميع بيانات المديرية والإدارة والمدرسة وتصوير واضح لتنفيذ خطة الإخلاء التي تقوم بها كل مدرسة.

وأشاد "حسن" بالإشراف والنظام الذي ساد جميع خطط الإخلاء بالمدارس التي تابعها اليوم، متمنياً أن تتفوق المديرية في مسابقة خطط الإخلاء على مستوى الجمهورية.

رافق وكيل الوزارة، مدير عام التعليم الفني، مدير إدارة المتابعة، مدير إدارة أمن المديرية، مدير الأزمات والكوارث بالمديرية، ومديري الإدارات التعليمية الأربع.

من ناحيه أخرى شهدت مدرسة الشيشيني للتعليم الاساسي بقرية ميت الليت هاشم بمركز المحلة بمحافظة الغربية، التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية، واقعة مؤسفة بعد أن قام ولي امر تلميذ واحد اقاربه، بالدخول للمدرسة والتعدى بالضرب على مدرس تربية رياضية، وإصابته بجرح قطعي بالوجه باستخدام سلاح ابيض، الأمر الذي أثار حالة من الفزع والذعر بين التلاميذ والعاملين بالمدرسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.



خطة إخلاء الكوارث داخل 4 مدارس



خطة إخلاء الكوارث داخل 4 مدارس



خطة إخلاء الكوارث داخل 4 مدارس



خطة إخلاء الكوارث داخل 4 مدارس



خطة إخلاء الكوارث داخل 4 مدارس



خطة إخلاء الكوارث داخل 4 مدارس



خطة إخلاء الكوارث داخل 4 مدارس



خطة إخلاء الكوارث داخل 4 مدارس