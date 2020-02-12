سيبها علينا.. أهالى فاقوس يطالبون بإزالة للعقارات الآيلة للسقوط.. فيديو

فريق المحافظات

طالب أهالى مدينة فاقوس محافظة الشرقية، من وزير المحليات والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة التطبيق الفورى لقرارات الإزالة الصادرة للعقارات داخل المدينة، تجنبا للكوارث التى تأتى جراء انهيار العقارات الآيلة للسقوط كما حدث بالمنزل، الذى انهار منذ فترة وجيزة وراح ضحيته سيدتين فى مقتبل أعمارهم.

وأعرب الأهالى عن أملهم فى أن يصل صوتهم للمسئولين ويتحركون لإنقاذ الكوارث القادمة لا محالة والتى تحصد أرواح الأبرياء بسبب انهيار العقارات عليهم خاصة العقارات التى صدر لها قرار إزالة ولا تحتمل تأجيل يوما واحد

وقال عبد الله محمد صقر أقطن بالعقار مجاور مخبز نجاح شارع أبو ضيف منطقة نقيزة قسم ثان فاقوس: "أنا أسكن بمنزل مكون من 3 طوابق بدون حوائط حاملة عمره يزيد عن 90 سنة مبنى بالجير والرمل وليس به كوب أصلا وظهر به التصدع وكل يوم تتساقط أجزاء منه لدرجة أن أبنائى هجروه وتركونى أنا وزوجتى نعيش به من بعين الموت تحت الأنقاض كل لحظة".

وقال: "تقدمت بطلب لمجلس مدينة فاقوس لمعاينتها وإصدار قرار إزالة له وبالفعل حضرت لجنة هندسية وقاموا بمعاينة المنزل على الطبيعة وصدر قرار الإزالة رقم 36 لسنة 2018 بتاريخ 21/6 / 2018 وبعدها قام المستأجر بالطعن على القرار وحضرت لجنة أخرى لمعاينة المنزل مرة أخرى وعاينوا وتفاجأت بقرار الإزالة يتغير ويتحول إلى هدم طابقين علويين وترميم الدور الأرضى على نفقتى الخاصة رغم أنى أعيش مع زوجتى بالطابق الثالث والطابق الثانى فارغ بعد أن هجره ابنائى خوفا من انهيار المنزل عليهم".

وأشار القارئ، إلى أن الشيء الغريب أن السيدة المستأجرة الدور الأرضى بـ 5 جنيهات شهريا تركت المكان خوفا من انهيار المنزل عليها وبدأت تساومنى فى إخلاء الشقة مقابل مبالغ مالية كبيرة.

ولفت إلى أن المحسوبية والوساطة ما زالت مستمرة فى تغيير الحقائق ومجلس مدينة فاقوس بعد أن أصدر قرار الإزالة رقم 36 لسنة 2018 أرسل لى خطاب يحمل رقم 22800 بتاريخ 20/9/2018 يخبرنى أنه تم تعديل قرار الإزالة وطلبوا منى إزالة الدور الثانى والثالث وترميم الدور الأول على نفقتى الخاصة وذلك بواسطة مكتب هندسى استشارى متخصص فى هذه الأعمال ويقوم بأعمال الترميم مكتب مقاولات متخصص فى مثل هذه الأعمال وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية خلال 3 أشهر.

وتساءل كيف يصدر المجلس قرار إزالة وبعد شهرين فقط يعدل قراره ليزيل طابقين ويبقى طابق أرضى

وقال: "أنا أحمل الحكومة مسئوليتها وأخلى مسئوليتى تماما حال انهيار المنزل عليا انا وزوجتى لأن المنزل فارغ تماما ولم يقطن به أحد سواى أنا وزوجتى وحتى السيدة المستأجرة تركت المنزل ولم تحضر له مطلقا".

وطالب وزير الإدارة المحلية والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ومدير أمن الشرقية بسرعة إزالة المنزل لما يمثله من خطورة بالغة على الأهالى المجاورين له والمارة بالشارع

وقال علاء سليمان معاون قضائى بمحكمة فاقوس، إن مدينة فاقوس بها عدد من المنازل الآيلة للسقوط منها من حصل على قرارات إزالة وتحتاج لتفعيل قرارات الإزالة وأخرى لم تحصل على قرارات الإزالة ويجب ازالتها فورا حرصا على أرواح الأهالى الأبرياء خاصة وأن عدد كبير من العقارات يوجد وسط كتل سكنية ضخمة وانهيار أحد هذه العقارات يأتى بكوارث كبيرة

وطالب بلجنة من وزارة التنمية المحلية ومحافظة الشرقية تقوم بحصر المنازل الآيلة للسقوط واستخراج لهم قرارات إزالة وتفعيل قرارات الإزالة الموجودة

ومحاسبة المقصرين بمجلس مدينة فاقوس خاصة العاملين بالإدارة الهندسية والذين يعملون فى عملهم وتكون نتيجة الإهمال حصد أرواح الأبرياء وتكلفة الدولة الوقت والمال والجهد فى استخراج الضحايا من تحت الأنقاض كما حدث فى انهيار المنزل المجاور لعدد من المنازل مثله والذى راح ضحيته سيدتين منهم طفلة لا قوه حتفهم وحتى الآن لم نجد أحد من المسئولين تم محاسبته وهذا جعل المسئولين بالإدارة الصحية لا يعيرون أرواح المواطنين أى انتباه .



المنزل-من-الخارج



ايل-للسقوط



بداية-الانهيارا



تصدع-الحوائط_1



تعديل-قرار-الإزالة



سقف-المنزل-يتساقط