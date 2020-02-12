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سماع مرافعة الدفاع محاكمة 8 متهمين بقضية "ميدان الشهداء"

الأربعاء، 12 فبراير 2020 07:00 ص
سماع مرافعة الدفاع محاكمة 8 متهمين بقضية "ميدان الشهداء" المستشار محمد سعيد الشربينى - ارشيفيه
كتب إيهاب المهندس

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تستمع الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأربعاء، لمرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 8 متهمين بالتورط فى أحداث العنف التى شهدها ميدان الشهداء بحلوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث ميدان الشهداء".
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وبحضور المستشار وائل بركات مدير نيابة حلوان الكلية، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل.
 
كانت محكمة النقض، قضت فى يوليو الماضى، بقبول طعن المتهمين فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، قضت فى وقت سابق، بمعاقبة 7 متهمين محبوسين فى قضية أحداث العنف التى وقعت بميدان الشهداء بحلوان فى يوليو 2013، بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت 9 متهمين هاربين بالسجن المشدد 15 عاما.
وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم، استعراض القوة، والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة.
جدير بالذكر أن مدينة حلوان شهدت العديد من أحداث الشغب بالتزامن مع فض اعتصام الإخوان، ولعل أبرزها محاولة اقتحام مركز شرطة حلوان والتى تورط فيها 68 متهمًا وحصلوا على احكام ما بين الإعدام والمشدد من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حين فريد، فى اتهماهم بالانضمام لجماعه أسست على خلاف احكام القانون والقتل العمد والشروع فى القتل، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرق.
ومن ضمن أحداث العنف التى شهدتها حلوان أحدث حرق سيارة النجدة بمنطقة حدائق حلوان، والتى حصل فيها المتهمين على أحكام بالسجن المشدد والبراءة، فى اتهماهم بالانضمام لجماعة محظورة، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين وقطع الطرق.
 

احداث ميدان الشهداء

ميدان الشهداء

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