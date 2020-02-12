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سفير دولة نيبال خلال لقاءه بمحافظ أسوان: مصر تشهد تنمية حقيقية.. صور

الأربعاء، 12 فبراير 2020 08:16 م
سفير دولة نيبال خلال لقاءه بمحافظ أسوان: مصر تشهد تنمية حقيقية.. صور سفير دولة نيبال
أسوان – عبد الله صلاح

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أشاد جهبيندرا براصاد، سفير دولة نيبال بالقاهرة، بما شهده من تنمية حقيقية داخل مصر والطفرة الكبيرة فى قطاع الطرق والمحاور المتعددة، معرباً عن سعادته بزيارة المعالم المختلفة بأسوان وسط حالة من الأمن والأمان والترحيب من المواطنين، مقدماً شكره لحفاوة الاستقبال الذي لمسه من محافظ أسوان، وتعاونه فى السعى لتعزيز العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لسفير دولة نيبال بالقاهرة جهبيندرا براصاد، على هامش زيارته للمعالم السياحية والمناطق الأثرية بالمحافظة، حيث حضر اللقاء سوجان بيدارى سكرتير ثانى السفارة، والمهندس جورج سامح مدير التخطيط العمرانى بأسوان.

ورحب محافظ أسوان، بسفير نيبال لزيارة معالم أسوان السياحية فى ظل كونها مشتى عالمى وواجهة لأفريقيا وخاصة أنها تشهد خلال الفترة الحالية اهتماما ملحوظاً من الرئيس عبد الفتاح السيسى وهو ما يساهم فى الاستثمار الجيد لما تمتلكه من المقومات المتنوعة.

وخلال اللقاء حرص اللواء أشرف عطية، على استعراض ما يتم تنفيذه من مشروعات استثمارية قومية عملاقة تنموية وخدمية على أرض عروس الجنوب والتى من أبرزها مشروع الطاقة الشمسية ببنبان.

وأوضح محافظ أسوان، بأنه سيتم تحديد لقاء أخر مع سفير دولة نيبال بحضور مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين من جانبهم وأيضاً من أسوان لعرض فرص الاستثمار الموجودة داخل البلدين لتحقيق التكامل فى كافة الأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية وغيرها بهدف زيادة أوجه التبادل فى شتى المجالات، وخاصة فى ظل التسهيلات الكبيرة التى تقدمها المحافظة للمستثمرين لإقامة المزيد من المشروعات كثيفة العمالة خلال الفترة القادمة.

وفى نهاية اللقاء أهدى أشرف عطية، درع المحافظة لسفير نيبال وذلك تعبيراً عن ترحيب أسوان به واعتزازاً وتقديراً بعلاقات الصداقة بين البلدين، فيما قام جهبيندرا براصاد بإهداء صورة تذكارية وكتاب عن أبرز المعالم بنيبال والتى منها امتلاكها لنحو 6 ألاف شلال مائى.

 

سفير دولة نيبال (2)
 
سفير دولة نيبال (3)
 
سفير دولة نيبال (1)

سفير نيبال بالقاهرة

محافظ اسوان

اسوان

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

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