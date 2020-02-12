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رئيس كتلة برلمانية عراقية يكشف موعد التصويت على حكومة محمد علاوى

الأربعاء، 12 فبراير 2020 12:41 ص
رئيس كتلة برلمانية عراقية يكشف موعد التصويت على حكومة محمد علاوى رئيس الحكومة العراقية المكلف محمد علاوى
كتب: أحمد جمعة

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كشف رئيس كتلة بيارق الخير البرلمانية العراقية محمد الخالدى، الثلاثاء، عن موعد التصويت على الكابينة الوزارية لرئيس الحكومة العراقية المكلف محمد توفيق علاوى.

وقال الخالدى في تصريحات نقلتها وكالة السومرية نيوز العراقية، إن يوم الأحد المقبل، سيعقد مجلس النواب العراقى جلسة استثنائية للتصويت على الكابينة الوزارية.

وأضاف ان "الكابينة لم تتضمن تدوير أى اسم من وزراء الحكومة المستقيلة"، مؤكداً أن جميع الأسماء من المستقلين بعيداً عن الأحزاب العراقية، مشيرا إلى أن أكثر من 220 نائباً أبدوا استعدادهم لحضور جلسة التصويت.

كان مصدر أمني عراقي قد اكد الثلاثاء بأن ثلاث قذائف هاون سقطت قرب مقبرة في قضاء داقوق بمحافظة كركوك.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم عن المصدر قوله إن "ثلاث قذائف هاون سقطت قرب مقبرة فريق اوی في قضاء داقوق بمحافظة كركوك، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع أية خسائر بشرية".

وأضاف أن "قوة أمنية طوقت المكان، وفتحت تحقيقا في ملابساته".

ومن جهة اخرى أعربت مفوضية حقوق الإنسان فى العراق، عن قلقها وأسفها لقيام متظاهرين باستخدام القوة ضد القوات الأمنية فى ساحة الوثبة وسط بغداد، داعية المتظاهرين السلميين إلى التعاون مع القوات الأمنية لحماية الممتلكات العامة والخاصة، وأوضحت المفوضية، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء، أن فرق الرصد تواصل مراقبتها لساحات التظاهر فى بغداد وباقى المحافظات.

ونوهت مفوضية حقوق الإنسان فى العراق، بأنها وثقت حدوث عدد من حالات العنف والاعتداء على القوات الأمنية من بعض المتظاهرين غير السلميين باستخدام القنابل الحارقة (المولوتوف)، وكذلك استخدام الأسلحة النارية والقنابل اليدوية تجاه القوات الأمنية فى ساحة الوثبة مما تسبب فى إصابة اثنين من العناصر الأمنية.

وأشارت، إلى أن ذلك يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وتجاوزًا لحدود التظاهر السلمي، مطالبة القوات الأمنية والمتظاهرين بالمزيد من التعاون والتنسيق والالتزام بالأماكن المحددة للتظاهر ومنع الاحتكاك مع القوات الأمنية ومنع التجاوز على المحال والمبانى التجارية فى المنطقة

وكانت مفوضية حقوق الإنسان، قد أعلنت فى وقت سابق، عن سقوط 550 قتيلا فى العراق منذ بدء التظاهرات، وأن هناك نحو 276 ضحية في بغداد وحدها، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" في خبر عاجل لها.

وتشهد المدن والمحافظات العراقية، احتجاجات غاضبة رفضًا لاختيار محمد علاوى لتشكيل الحكومة الجديدة.


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