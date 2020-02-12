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رئيس الوزراء يشهد توقيع 3 بروتوكولات.. استمرار مقر "الكاف" بالقاهرة 10 سنوات الأبرز

الأربعاء، 12 فبراير 2020 01:23 م
رئيس الوزراء يشهد توقيع 3 بروتوكولات.. استمرار مقر "الكاف" بالقاهرة 10 سنوات الأبرز اجتماع مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتى الإسكان والكهرباء وشركة اكواباور لإنشاء محطة تحلية المياه باستخدام الطاقة المنتجة من الطاقة المتجددة، وشهد رئيس الوزراء توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتى الاتصالات والصناعة لدعم قطاعات الصناعات المصرية بتكنولوجيا المعلومات. 
 
 
كما شهد رئيس الوزراء توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الشباب والرياضة والإتحاد الأفريقى لكرة القدم لإستمرار مقر الاتحاد الأفريقى  بالقاهرة لمدة 10 سنوات.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء؛ لمناقشة عدد من القضايا والملفات فى مختلف القطاعات؛ بهدف دفع العمل بها، وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين، واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي، التي عقدت خلال يومي 9 و10 فبراير الجاري، والتي شهدت تسليم الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد إلى دولة جنوب إفريقيا، ومشاركته في عددٍ من الفعاليات والأنشطة المهمة الأخرى.

ونوّه الدكتور مصطفى مدبولى لاستعراض الرئيس السيسي في قمة الاتحاد بأديس أبابا ما تم إنجازه وما تحقق خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، والتي استهدفت بالأساس مواصلة التقدم المحرز في تنفيذ أجندتي التنمية القارية والأممية في أفريقيا، إلى جانب تعزيز مشروعات التكامل والاندماج الإقليمي، وتحقيق خطوات ملموسة على مسار تسوية النزاعات والوقاية منها في مختلف ربوع القارة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا النشاط الحافل، الذي قام به رئيس الجمهورية وما أنجزته مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي في خدمة قضايا القارة يؤكد اهتمام مصر بقارتها، ويُعد بداية لجهود أخرى تستهدف توثيق الصلات والتعاون المشترك مع الدول الإفريقية، إضافة إلى الحرص التام من جانب مصر؛ قيادة وحكومة وشعباً، على التعاون المتواصل والبنّاء مع الأشقاء الأفارقة في شتى المجالات؛ من أجل تحقيق طموحات وآمال شعوب الدول الإفريقية.


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