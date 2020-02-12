حبس شقيقين لإدارتهما ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالخانكة

القليوبية - نيفين طه

قرر المستشار باسم عبدالباقى رئيس نيابة الخانكة، حبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، بورود معلومات لمباحث مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بقيام شقيقين مقيمان بدائرة المركز، مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضيه مشاجره وإطلاق أعيرة نارية بإدارة ورشة كائنة أسفل العقار سكنهما لتصنيع وإصلاح وبيع الأسلحة النارية المحلية وتعديل الأسلحة محدثة الصوت إلى أسلحة نارية والإتجار فيها .

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما وبحوزتهما بالورشة إدارتهما عدد 3 فرد خرطوش ، و3 طبنجات معدلة، و2 مسدس، و3 طلقات خرطوش عيار 12 مم، وعدد من الأسلحة النارية تحت التصنيع، وعدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية، وعدد من الأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع .

وبمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما الإجرامى وحيازتهما للمضبوطات، تحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهمان للنيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق.

ويذكر أنه قد ألقت مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية القبض على عاطلين بكمية من الهيروين المخدر وتمثال يشتبه فى أثريته بدائرة مركز بنها، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من المقدم حازم سعد مدير مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية، بقيام عاطلين بترويج مخدر الهيروين على عملائهم بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات واستأذان النيابة العامة تمكن مكتب مكافحة المخدرات من ضبط كل من "م.ن" عاطل وشهرتة "كيكة" ،و"ر.ف" عاطل، مقيمين السكوت دائرة المركز .

وتم ضبطهما بحوزتهما 130 تذكرة هيروين ومبلغ مالى وتمثال يشتبة فى كونة أثرى داخل جوال ذات لون أسود، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4061جنايات مركز بنها وتولت النيابة التحقيق.

ألقت مباحث قسم أول شبرا الخيمة القبض على تشكيلين عصابيين لترويج المواد المخدرة تم ضبطهما والتحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى اللواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية، إخطاراً من المقدم م أحمد عسر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بشن حملة أمنية على نطاق الدائرة أسفرت عن ضبط تشكيلين عصابيين لترويج المخدرات بشبرا الخيمة، وهما كلا من "ح.ا" 40 سنه، عاطل، و"ط.ا"53 سنة، عاطل وبحوزتهما كميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 60 جراما ومبلغ مالى 225 جنيها وعدد 2 هاتف محمول، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2277 لسنة 2020م جنح قسم أول شبرا الخيمة والتشكيل الثانى وهما كلا من " م.ر" 35 سنة، عاطل، و"ا.ع"23 سنة، عاطل وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 40 جراما ومبلغ مالى 210 جنيهات وعدد 2 هاتف محمول بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2254 لسنة 2020م جنح قسم أول شبرا الخيمة، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

يذكر أنه قد نجحت مباحث القليوبية، من ضبط 3 عاطلين، قاموا بالسطو على محصلى شركة مياه الشرب بالقناطر الخيرية، وسرقوا 275 ألف جنيه مرتبات العاملين بالشركة.