جامعة بنى سويف: الإعلان عن وظائف خاصة بالمتخصصين فى مجال تكنولوجيا المعلومات

بنى سويف هانى فتحى

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اجتماعى إدارة اللجنة العليا للشعب والبرامج الجديدة، ووحدة تصميم وتطوير البرمجيات وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، والدكتور ممتاز محمد حجاب المنسق العام للشعب والبرامج، والدكتور هانى النشار مدير المشروعات والمستشار المالى والقانوني.

وخلال الاجتماع أعلن الدكتور منصور عن الموافقة على الإعلان عن بعض الوظائف الخاصة بالمتخصصين فى مجال تكنولوجيا المعلومات. وكما تم عرض التشغيل التجريبى للبصمة الحيوية للعاملين .

وأوضح رئيس الجامعة أنه سيتم بدء التشغيل التجريبى لحجز القاعات على مستوى الجامعة وآليه تنظيم المدفوعات الأخرى "فورى" والبدء فى تشغليها على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

من ناحية أخرى أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن قيام طلاب كلية الطب بعمل حملات توعوية لطلاب الجامعة بغرب النيل ومجمع الـ 300 فدان والتعليم الصناعى بشرق النيل، عن فيروس كورونا وكيفية انتشاره والتعامل معه وطرق العلاج.

وأوضح دكتور منصور أن حملات التوعية شملت توزيع بوسترات خاصة على الطلاب بطرق الإصابة بفيروس كورونا وكيفية التعامل معه فى حالة الإصابة بالإضافة إلى قيام طلاب كلية الطب بشرح طبى وتثقيفى ونشر الوعى بين الطلاب لتوعية أسرهم والبيئة المحيطة بهم ضد الفيروس.

وأكد رئيس الجامعة أنه فور الانتهاء من تلك الحملات داخل الجامعة سنبدأ فى حملات أخرى بمراكز وقرى المحافظة لتوعية المواطن السويفى بهذا الفيروس حرصاً على سلامتهم.

وأشار الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب إلى أن الحملات تأتى من دور الجامعة تحت إشراف الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة وحرصها على سلامة أبناءها الطلاب، بالإضافة إلى استمرار حالة الاستعدادات القصوى داخل أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفى الجامعى لمواجهه أى حالات اشتباه بالفيروس والتنبيه بضرورة الابلاغ الفورى عن أى حالة يشتبه فيها.