تقرير دولى يؤكد عجز تركيا عن الالتزام بـ60 مليار دولار ديون قصيرة الأجل

كتب أحمد عرفة

ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن المعهد المالي الدولي، كشف عن تراكم الديون التركية وسط إمكانية حكومة أنقرة لسداد نصف ديونها الخارجية قصيرة الأجل البالغة أكثر من 120 مليار دولار، مؤكدًا أن نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، يحتاج إلى الاستدانة الأجنبية لسداد الدين الخارجي قصير الأجل، لافتا إلى أن تركيا تراجع بها واردات السلع الوسيطة بسبب الأزمة الاقتصادية والصادرات المتزايدة منذ 18 شهرًا، وعلى الرغم من ذلك يبدو أن الدين الخارجي قصير الأجل، الذي بلغت قيمته 120 مليار دولار، سيصعّب الأمر على تركيا خلال العام المقبل.

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن تركيا لا تستطيع تسديد سوى سداد نصف ديونها فقط، بسبب تراجع الاحتياطي النقدي الخاص بها، وهو ما أشار إليه رئيس البنك المركزي التركي مراد أويصال، الذي صرح في 9 من أكتوبر 2019، بأن احتياطي النقد الأجنبي بلغ مستوى سيمكّن تركيا من سداد الديون الخارجية قصيرة الأجل، حيث بلغت ديون تركيا الخارجية المصنفة ديوناً قصيرة الأجل التي تستحق السداد خلال عام، في نوفمبر الماضي، خلال عام 121.3 مليار دولار.

وكان موقع تركيا الآن، قال إن أحد مؤسسي حزب المستقبل التركي، الذي أسسه رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داوود أوغلو، أتيان ماهتشوبيان، أجاب على العديد من الأسئلة فيما يتعلق بالأهداف السياسة للحزب، والفرق بينه وبين حزب العدالة والتنمية الحاكم، حيث قال ماهتشوبيان، الذي أجاب على أسئلة شيرين بايزين، الصحفية بجريدة T24، إن طموحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تخطت الحدود، وأنه لن يتراجع عن ذلك.

وأضاف أحد مؤسسي حزب المستقبل التركي، أن اعتماد أردوغان على حزب الحركة القومية التركى أكثر من اعتماد حزب الحركة القومية على أردوغان، متابعا: عندما يكون أردوغان بمفرده ويسير مع الموظفين المنبوذين كما هو الآن، لا توجد فرصة لإنتاج استراتيجية جيدة، وسيستمر في فعل ما يعرفه