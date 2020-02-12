سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2020 11:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تشكيل لجنة من كلية الهندسة لتقييم 118 أتوبيس بطنطا والمحلة لخدمة المواطنين

الأربعاء، 12 فبراير 2020 10:21 ص
تشكيل لجنة من كلية الهندسة لتقييم 118 أتوبيس بطنطا والمحلة لخدمة المواطنين محافظ الغربية
الغربية – عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أهمية توفير وسائل مواصلات مناسبة لمواطني المحافظة توفيراً للوقت والمجهود أثناء التنقل من خلال تنظيم خطوط السير على مستوى المحافظة ودراسة الإحتياجات الفعلية لوسائل النقل ودعم الخطوط التي يوجد بها عجز بالسيارات.

جاء ذلك خلال الإجتماع الأول للجنة المواصلات بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء  شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة.

وخلال الإجتماع؛ إستعرض محافظ الغربية موقف مرفق النقل الداخلي من حيث القوى التشغيلية ومخططات الصيانة ، حيث وجه بقيام لجنة من كلية الهندسة بتقييم حالة 118 أتوبيس بطنطا والمحلة الكبرى.

وفى السياق ذاته؛ أكد محافظ الغربية ضرورة توحيد تعريفة الركوب بين مرفق النقل والشركة الإنجليزية وسيارات الميكروباص بكل خط وإعلامها في أماكن واضحة على الأتوبيسات.

كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قد كلف رؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات بالإنتهاء من الرد على الشكاوى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة قبل يوم الأحد القادم.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده اليوم بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ورؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات.

 

 


اخبار مصر

اخبار الغربيه

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السفينة المنبوذة.. 4 دول ترفض دخول باخرة أمريكية موانيها خوفا من كورونا

السفينة المنبوذة.. 4 دول ترفض دخول باخرة أمريكية موانيها خوفا من كورونا

بشرى بعد شائعات مرضها: والله مش كورونا دى حساسية والبخاخة أهيه

بشرى بعد شائعات مرضها: والله مش كورونا دى حساسية والبخاخة أهيه

الشرطة الهولندية: انفجار جديد فى مركز بريد بامستردام ولا ضحايا

الشرطة الهولندية: انفجار جديد فى مركز بريد بامستردام ولا ضحايا

شرطة أمستردام: انفجار طرد مفخخ فى مكتب بريد

شرطة أمستردام: انفجار طرد مفخخ فى مكتب بريد

الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية لنهاية الأسبوع والحرارة فى القاهرة 25 درجة

الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية لنهاية الأسبوع والحرارة فى القاهرة 25 درجة

لجان الاقتراع بالجيزة وملوى تفتح أبوابها أمام الناخبين لليوم الثانى

لجان الاقتراع بالجيزة وملوى تفتح أبوابها أمام الناخبين لليوم الثانى

إنتر ميلان يواجه نابولى فى نصف نهائي كأس إيطاليا

إنتر ميلان يواجه نابولى فى نصف نهائي كأس إيطاليا

تسريحات شعر سهلة للاحتفال بعيد الحب.. اختارى الأنسب لإطلالتك

تسريحات شعر سهلة للاحتفال بعيد الحب.. اختارى الأنسب لإطلالتك

الأهلي يرفض رحيل شريف إكرامي للدوري السعودي

الأهلي يرفض رحيل شريف إكرامي للدوري السعودي

الإفتاء: الاحتفال بعيد الحب "الفلانتين" جائز شرعا.. فيديو

الإفتاء: الاحتفال بعيد الحب "الفلانتين" جائز شرعا.. فيديو

حبس زوج شهرا بسبب 40 جنيها.. والزوجة: بيعتبر ولاده ماتوا

حبس زوج شهرا بسبب 40 جنيها.. والزوجة: بيعتبر ولاده ماتوا

عاهة مستديمة للزوجة تكلف زوجها 200 ألف جنيه تعويض

عاهة مستديمة للزوجة تكلف زوجها 200 ألف جنيه تعويض

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة