تشكيل لجنة من كلية الهندسة لتقييم 118 أتوبيس بطنطا والمحلة لخدمة المواطنين

الغربية – عادل ضرة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أهمية توفير وسائل مواصلات مناسبة لمواطني المحافظة توفيراً للوقت والمجهود أثناء التنقل من خلال تنظيم خطوط السير على مستوى المحافظة ودراسة الإحتياجات الفعلية لوسائل النقل ودعم الخطوط التي يوجد بها عجز بالسيارات.

جاء ذلك خلال الإجتماع الأول للجنة المواصلات بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة.

وخلال الإجتماع؛ إستعرض محافظ الغربية موقف مرفق النقل الداخلي من حيث القوى التشغيلية ومخططات الصيانة ، حيث وجه بقيام لجنة من كلية الهندسة بتقييم حالة 118 أتوبيس بطنطا والمحلة الكبرى.

وفى السياق ذاته؛ أكد محافظ الغربية ضرورة توحيد تعريفة الركوب بين مرفق النقل والشركة الإنجليزية وسيارات الميكروباص بكل خط وإعلامها في أماكن واضحة على الأتوبيسات.

كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قد كلف رؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات بالإنتهاء من الرد على الشكاوى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة قبل يوم الأحد القادم.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده اليوم بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ورؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات.