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تركى آل الشيخ يعلن انطلاق بطولة شتاء الرياض للبلوت غدا.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 12 فبراير 2020 06:30 م
تركى آل الشيخ يعلن انطلاق بطولة شتاء الرياض للبلوت غدا.. اعرف التفاصيل المستشار تركى آل الشيخ
كتبت ريهام عبد الله

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أعلن تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، انطلاق بطولة شتاء الرياض للبلوت، غدا الخميس فى العاصمة السعودية الرياض.

وقال تركى آل شيخ في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بتويتر :"بطولة شتاء الرياض للبلوت وحدة من أهم وأكبر البطولات فى المملكة ويشارك فيها كل فئات المجتمع من مختلف الأعمار وجوائزها مليونين ريال سعودي .. متحمسيييييين؟".

المستشار تركى آل الشيخ
المستشار تركى آل الشيخ

 

تركى آل شيخ
تركى آل الشيخ

 

وتابع :"النزالات التاريخية لأقوى مصارعين wwe  واللي العالم كله منتظرهم من فترة صارت عندنا في شتاء الرياض على مسرح محمد عبده بـالرياض بوليفارد، احجزوا تذاكركم الحين".

وكان المستشار تركى آل شيخ قد وجه الشكر لمن سألوا عنه، فى أول ظهور له بعد العملية الجراحية التى أجراها فى نيويورك لإزالة ورم.

وقال تركى آل الشيخ من خلال الفيديو: "أشكر كل من سأل عني وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان.. أنا بخير وأعود للسعودية خلال أسبوعين.. وحشتوني ومكانكم جميعاً في القلب."

يشار إلى أن المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفى للنادى الأهلى، خضع لعملية جراحية ناجحة لإزالة ورم داخل مستشفى new york presbytrrian - weill cornel، بولاية نيويورك الأمريكية.

ومن ناحية آخرى، كشف "آل الشيخ"، عن كلمات أغنية جديد، للنادى الأهلى، وعلق عليها قائلاً: "أغنية قريبًا"، وذلك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وقال تركى آل الشيخ، إنه أجرى اتصالاً بمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى وأبدى رغبته في رصد مكافأة خاصة للفريق حال الصعود لدور الثمانية فى دورى أبطال إفريقيا، حيث كتب عبر "فيس بوك": "أجريت اتصالا بالأخ المحترم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للاطمئنان على الفريق قبل لقاء الهلال السودانى الشقيق يوم السبت، وأبديت رغبتى فى رصد مكافأة خاصة للاعبين والجهاز الفنى لتحفيزهم قبل المباراة، وأكد على توافقنا فى هذا الأمر لكن بعد الصعود بإذن الله".

وأكد رئيس هيئة الترفيه السعودية، أنه أجرى اتصالا مع أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، موضحا أنهما تبادلا الأحاديث الودية والاتفاق على لقائه عند عودته من رحلة العلاج، حيث كتب على صفحته الرسمية على فيس بوك: "أجريت اتصالا مهما بالأخ أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، تبدلنا فيه الأحاديث الودية واتفقت على لقائه عند عودتى من رحلة العلاج إن شاء الله".


تركى آل الشيخ

هيئة الترفيه السعودية

السعودية

بطولة شتاء الرياض للبلوت

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