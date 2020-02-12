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تراجع طفيف لبورصة البحرين بالختام بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد

الأربعاء، 12 فبراير 2020 02:53 م
تراجع طفيف لبورصة البحرين بالختام بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.07% خاسراً 1.19 نقطة ليغلق عند مستوى 1661.73 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والاستثمار.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 5.8 مليون سهم بقيمة 870.4 ألف دينار.
 
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 5.42% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.18%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.17%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.35% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.23%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.37%.
 
 فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.74% مدفوعا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 1.82%، عقارات السيف بنسبة 0.99%.
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة إنفستكورب، عن استحواذها على شركة فورتشن إنترناشيونال، وهى شركة رائدة متخصصة فى توزيع المأكولات البحرية والمنتجات الغذائية الفاخرة، دون الكشف عن شروط الصفقة.
 
وتأسست شركة فورتشن عام 2001 على يد الرئيس التنفيذى شون أوسكانلين، الذى سيواصل قيادة الشركة ويحافظ على حصة كبيرة من ملكيتها، وكونت الشركة قاعدة عملاء مخلصة ومتنوعة بفضل إلتزامها بتوفير منتجات طازجة وذات جودة عالية، وتنشط شركة فورتشن فى توزيع المأكولات البحرية الطازجة والمأكولات البحرية المجمدة والأطعمة الفاخرة، وتقدم أكثر من 12 ألف وحدة حفظ مخزون للمطاعم الفاخرة ومحلات البقالة والفنادق وغيرها من العملاء عبر مناطق وسط غرب الولايات المتحدة بشكل رئيسى.
 
فيما أعلن بنك البحرين الوطنى، عن نتائجه المالية للسنة المنتيهفة في 2019، وبلغ صافى الربح 18.2 مليون دينار بحرينى مقابل 15 مليون دينار بحرينى لعام 2018 بنسبة نمو 21.3%، وأرجع هذه الزيادة إلى نمو الدخل التشغيلى بنسبة 6.9%، ومخصصات أقل بمقدار 0.1 مليون دينار بحرينى مقارنة مع 3.1 مليون دينار بحرينى لنفس الفترة من عام 2018.
 

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