تحرير 509 محاضر و1010 إزالات فورية للإشغالات بنطاق المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قام قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة له، بعمل حملات ودوريات لرفع الإشغالات بكافة قرى ومدن المحافظة، وتنفيذ القوانين بالتعاون مع الوحدات المحلية بالمحافظة، أسفرت عن تحرير 749 محضر إشغال طريق و509 حالات ضبط و1010 إزالة فورية للإشغالات بمراكز شبين الكوم وقويسنا وتلا والسادات خلال الفترة من 6 فبراير وحتى 9 فبراير2020.

هذا وتم تحرير 211 محضر إشغالات و286 حالة ضبط و632 إزالة فورية بمركز شبين الكوم، وتحرير 46 محضر إشغالات و55 حالة ضبط و103 إزالة فورية بمركز قويسنا، كما تم تحرير 33 محضر إشغالات و38 حالة ضبط و115 إزالة فورية بمركز تلا، وفى مركز السادات تم تحرير 36 محضر إشغالات و30 حالة ضبط و160إزالة فورية.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن لرفع وإزالة الإشغالات وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين.

وأكد اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، على إستمرار الحملات المرورية لتحقيق السيولة المرورية بشتى شوارع ومدن المحافظة، والطرق السريع بالمحافظة،بالإضافة إلى ضبط المخالفين والسيارات المخالفة.

وأضاف مدير أمن المنوفية، أننا نقوم بعمل حملات يومية على الطرق السريعة لعمل تحاليل للسائقين بالتنسيق مع مديرية الصحة وفى حالة ضبط أى سائق يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم الغاء الرخصة وتحرير محضرا له وعرضه على النيابة.

يأتى فى إطار تكثيف الجهود لعودة الأمن والانضباط للشارع بمحافظة المنوفية قام قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة له بحملات ودوريات لرفع الإشغالات بكافة قرى ومدن المحافظة وتنفيذ قوانين التنظيم واللوائح والقرارات المنظمة لها بالتعاون مع الإدارات المحلية بالمحافظة و توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن لرفع وإزالة الإشغالات وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين.