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تجديد حبس بائع متجول متهم بقتل شاب داخل سنترال فى فيصل

الأربعاء، 12 فبراير 2020 01:44 م
تجديد حبس بائع متجول متهم بقتل شاب داخل سنترال فى فيصل المجنى عليه
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاض المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس بائع متجول متهم بقتل شاب داخل سنترال بشارع العشرين، بمنطقة فيصل بالجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص بمنطقة فيصل، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وأجروا التحريات لكشف تفاصيل الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

وأمرت النيابة العامة فى جنوب الجيزة بإرسال السلاح الذى استخدمه بائع متجول فى قتل شاب داخل سنترال بشارع العشرين، بمنطقة فيصل للمعمل الجنائى، لفحصه وكتابة تقرير واف عنه.

 

وطلبت النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثمان المجنى عليه، لمعرفة الإصابات التى لحقت به وأسفرت عن وفاته، ومضاهاة التقرير بتقرير المعمل الجنائى بشأن فحص السلاح للتأكد من أنه المستخدم فى الجريمة.

 

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص بمنطقة فيصل، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وجار إجراء التحريات لكشف تفاصيل الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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