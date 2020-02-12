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تأخر إقلاع 3 رحلات دولية بالمطار وإلغاء رحلتين لظروف التشغيل

الأربعاء، 12 فبراير 2020 11:03 ص
تأخر إقلاع 3 رحلات دولية بالمطار وإلغاء رحلتين لظروف التشغيل مطار القاهرة
كتبت رحاب نبيل

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شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع 3 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية، والغاء إقلاع رحلتين دولتين لعدم جدواهما إقتصاديا لقلة الركاب.

 

وأفادت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولي ، بأن رحلتي شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة، و142 المتجهة إلى ينبع تأخرتا ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لهما بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.

 

وأضافت المصادر أن رحلة الخطوط التركية 693 المتجهة إلى إسطنبول تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل.

 

وأشارت المصادر إلى أن سلطات المطار تلقت إخطار من شركة النيل للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها 113 المتجهة إلى ينبع، كما تلقت إخطارا من شركة لوفتهانزا بالغاء إقلاع رحلتها المتجهة إلى فرانكفورت لعدم جدواها إقتصاديا لقلة الركاب.

 

وأوضحت المصادر أن الحركة الركابية والجوية بمطار القاهرة الدولي شهدت خلال الساعات الماضية انتظاما كبيرا في حركة الطيران الوافدة والمغادرة خاصة رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران المتجهة إلى عدة دول اوروبية .

 

وتقدم السلطات المختصة بشرطة ميناء القاهرة الجوي، كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات للوفود الركابية والسياحة بمرحلتى السفر والوصول بجميع صالات المطار، بالتنسيق مع الجهات المعاونة والعلاقات العامة بشركتى ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران.

 

وتواصل سلطات الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة، إجراءات الفحوصات الطبية على كافة الركاب القادمين من المدن الصينية والترانزيت لدولة الصين، تحسبا لوجود أي اصابات أو الاشتباه في الأعراض  المرض القاتل، حيث يتم فحص درجات الحرارة للركاب وأيضا مشاكل الجهاز التنفسي التي تعد من أعراض الفيروس القاتل.

 

 


مطار القاهرة

حركة الطيران

رحلات دولية

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