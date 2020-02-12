بكاء وفقدان وحصار كبير.. هذا ما خلفه فيروس كورونا فى الصين.. فيديو

كتبت ريهام عبد الله

فى مشاهد مأساوية تحولت الصين لسجن كبير، بعد انتشار فيروس كورونا الجديد، وزيادة عدد الوفيات وحالات الإصابة به، وتحوله لوباء، إذ خلف ورائه المئات من الوفيات، فى أرقام أثارت قدر كبير من الرعب والفزع فى دول العالم كافة.

طفل يبكى بعد فقدان والديه، وسيدة تسعى للحصول للطعام، فيما يبتعد عنها المارة بعد إصابتها بكورونا، وسيدة محاصرة فى منزلها، وتطلب العون بعد إصابتها بالفيروس، وحالات يتم سحبها بالقوة لوضعها فى الحجر الصحى، هذه هى المشاهد التى خلفها فيروس كورونا الجديد فى الصين، ورصدته قناة العربية فى فيديو.

ومع ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى أكثر من 1100 حالة أغلبهم فى الصين خاصة مركز تفشى المرض ووهان، زعم مسؤول حكومى بالصين، أن الفيروس قد ينتشر عبر الهواء حتى بعد مغادرة الشخص المصاب للغرفة المحجوز بها.

وقال عضو بالحكومة المحلية فى شنجهاى، أن الفيروس قد يكون قادرًا على الانتشار عن طريق الغلاف الجوى، مما يعنى أنه يمكن أن يبقى فى قطرات فى الهواء، حيث تنتشر الأمراض مثل الأنفلونزا والحصبة والسل بهذه الطريقة، ومن الصعب احتواء تفشى المرض نتيجة لذلك.

وإذا تبين أيضًا أنه يمكن أن ينتشر عن طريق الهواء حتى فى حالة عدم وجود المريض، فقد يعنى هذا أن المرض يمكن أن ينتشر أكثر وأسرع مما كان يعتقد، وقد يجعل ذلك من الصعب على المسؤولين تتبع اتصالات المرضى المعروفين واحتواء الأشخاص المعرضين للخطر، وزيادة الخطر على العاملين فى مجال الرعاية الصحية.

ومع ذلك، انتقد عضو فى المركز الصينى لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وفقا لتقرير " الديلى ميل"، ادعاء المسؤول المحلى بأنه غير صحيح وقال إنه لا يوجد دليل على أن ذلك ممكن الحدوث.