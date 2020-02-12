سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2020 08:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بكاء وفقدان وحصار كبير.. هذا ما خلفه فيروس كورونا فى الصين.. فيديو

الأربعاء، 12 فبراير 2020 07:20 م
بكاء وفقدان وحصار كبير.. هذا ما خلفه فيروس كورونا فى الصين.. فيديو فيروس كورونا
كتبت ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى مشاهد مأساوية تحولت الصين لسجن كبير، بعد انتشار فيروس كورونا الجديد، وزيادة عدد الوفيات وحالات الإصابة به، وتحوله لوباء، إذ خلف ورائه المئات من الوفيات، فى أرقام أثارت قدر كبير من الرعب والفزع فى دول العالم كافة.

طفل يبكى بعد فقدان والديه، وسيدة تسعى للحصول للطعام، فيما يبتعد عنها المارة بعد إصابتها بكورونا، وسيدة محاصرة فى منزلها، وتطلب العون بعد إصابتها بالفيروس، وحالات يتم سحبها بالقوة لوضعها فى الحجر الصحى، هذه هى المشاهد التى خلفها فيروس كورونا الجديد فى الصين، ورصدته قناة العربية فى فيديو.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by العربية Al Arabiya (@alarabiya) on

ومع ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى أكثر من 1100 حالة أغلبهم فى الصين خاصة مركز تفشى المرض ووهان، زعم مسؤول حكومى بالصين، أن الفيروس قد ينتشر عبر الهواء حتى بعد مغادرة الشخص المصاب للغرفة المحجوز بها.

وقال عضو بالحكومة المحلية فى شنجهاى، أن الفيروس قد يكون قادرًا على الانتشار عن طريق الغلاف الجوى، مما يعنى أنه يمكن أن يبقى فى قطرات فى الهواء، حيث تنتشر الأمراض مثل الأنفلونزا والحصبة والسل بهذه الطريقة، ومن الصعب احتواء تفشى المرض نتيجة لذلك.

وإذا تبين أيضًا أنه يمكن أن ينتشر عن طريق الهواء حتى فى حالة عدم وجود المريض، فقد يعنى هذا أن المرض يمكن أن ينتشر أكثر وأسرع مما كان يعتقد، وقد يجعل ذلك من الصعب على المسؤولين تتبع اتصالات المرضى المعروفين واحتواء الأشخاص المعرضين للخطر، وزيادة الخطر على العاملين فى مجال الرعاية الصحية.

ومع ذلك، انتقد عضو فى المركز الصينى لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وفقا لتقرير " الديلى ميل"، ادعاء المسؤول المحلى بأنه غير صحيح وقال إنه لا يوجد دليل على أن ذلك ممكن الحدوث.


كورونا

فيروس كورونا

الصين

العربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مسئول طبى بكندا: شفاء مواطن من فيروس كورونا

الأربعاء، 12 فبراير 2020 06:45 م

سنغافورة: ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 50 حالة

الأربعاء، 12 فبراير 2020 06:00 م

صور.. رئيس جامعة كفر الشيخ: تنظيم حملة وقائية تثقيفية عن فيروس كورونا

الأربعاء، 12 فبراير 2020 05:37 م

وزير الصحة الألمانى: انتشار "كورونا" سيزداد سوءا

الأربعاء، 12 فبراير 2020 05:22 م

شفاء بريطانى من إصابته بفيروس كورونا ومغادرته المستشفى بلندن

الأربعاء، 12 فبراير 2020 05:15 م

مؤتمر هواتف العالم ببرشلونة يجتمع لتقرير مصيره لانسحاب الشركات بسبب "كورونا"

الأربعاء، 12 فبراير 2020 04:40 م

رئيس الصين: تغيرات إيجابية بشأن "كورونا" بسبب تدابير الوقاية الصارمة

الأربعاء، 12 فبراير 2020 04:24 م

جمعية GSMA تناقش احتمالية إلغاء مؤتمر MWC ببرشلونة بسبب فيروس كورونا

الأربعاء، 12 فبراير 2020 04:00 م

أوبك تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط بسبب "كورونا"

الأربعاء، 12 فبراير 2020 03:56 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم.. بلومبرج: الجنيه أفضل العملات أداء.. ودويتشه بنك: 6% نموا

أخبار مصر اليوم.. بلومبرج: الجنيه أفضل العملات أداء.. ودويتشه بنك: 6% نموا

السيسى يوجه محافظ البنك المركزى باستمرار إجراءات تحسين مؤشرات الاقتصاد

السيسى يوجه محافظ البنك المركزى باستمرار إجراءات تحسين مؤشرات الاقتصاد

فودافون تطالب بدراسة استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة فى صفقة STC

فودافون تطالب بدراسة استخدام المصرية للاتصالات حق الشفعة فى صفقة STC

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

رئيس الوزراء يشهد اتفاقية تجديد استضافة مصر لمقر "الكاف" 10 سنوات تجدد تلقائيا.. الاتفاقية الموقعة تتضمن حزمة من الامتيازات الضريبية والجمركية.. والهدف تطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

الحلزومة.. "حروق زوجية" طلق زوجته فى الشارع بعد إصابتها.. شاهد رد فعل الناس؟

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 12-2-2020 وعيار 24 بـ188.99 ريال

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

أخبار مصر اليوم .. الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

"دويتشه بنك" يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى 5.8% و5.9% فى 2020 /2021

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

صور.. إحباط تهريب 4أطنان حشيش بقيمة 390 مليون جنيه بميناء الإسكندرية البحرى

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

الحكومة: بدء حملة تحصين الأطفال ضد الإصابة بفيروس شلل الأطفال منتصف مارس

فيديو.. 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة

فيديو.. 5 احتياطات لصحة طفلك بعد رجوعه من المدرسة

مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

مصر من الفضاء.. "ناسا" تعرض صورة ليلية للنيل تظهر مناطق التجمع السكانى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة