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انفجراف.. التفاصيل الكاملة لآليات تطبيق الحصص المزدوجة بالإمارات

الأربعاء، 12 فبراير 2020 09:49 م
انفجراف.. التفاصيل الكاملة لآليات تطبيق الحصص المزدوجة بالإمارات آليات تطبيق الحصص المزدوجة بالإمارات
كتب وكالات

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حددت وزراة التربية والتعليم بالامارات  8 مراحل لآليات تطبيق مبادرة «وقتى الأمثل» المقرر تطبيقها فعلياً 16 فبراير الجاري، فى عدد من المدارس الحكومية بأبوظبى ودبى كمرحلة أولى تمهيداً لتعميمها على مستوى الدولة، بحسب "الرؤية" .

وأفادت الوزارة بأن مدة محطة التعلم داخل الحصة المزدوجة يتراوح ما بين 45 إلى 50 دقيقة، وحظرت توزيع أكثر من حصة مزدوجة للمادة الواحدة فى اليوم الدراسى الواحد.

ونوهت إلى أن المبادرة تعزز تطبيق التعلم التعاوني، وتنفيذ التجارب العلمية، وتدعم التوجه نحو استراتيجيات الأسئلة المفتوحة، والمناقشة بعمق، فضلاً عن منح المعلم فرصة أكبر لتلبية احتياجات الطلبة.

انفوجراف
انفوجراف

 


انفجراف

الحصص المزدوجة

الإمارات

أخبار الإمارات

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