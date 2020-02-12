انخفاض الأرباح التشغيلية لسوفت بنك 99% فى الربع الثالث بسبب صندوق رؤية

رويترز

قالت مجموعة سوفت بنك اليابانية اليوم الأربعاء إن أرباح التشغيل فى الربع الثالث نزلت 99% لتقل عن تقديرات المحللين جراء خسائر فى صندوق رؤية البالغ حجمه 100 مليار دولار.

ومُنى صندوق رؤية بخسائر تشغيلية 225 مليار ين (2.05 مليار دولار) فى الربع الثالث مقارنة مع أرباح 176 مليار ين قبل عام.

وسجلت أرباح المجموعة ككل 2.6 ميار ين فى الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر مقارنة مع 438 مليارا قبل عام وفقا لما ذكرته الشركة التى تستثمر فى التكنولوجيا فى إفصاح للبورصة.

وكان متوسط توقعات ثلاثة محللين فى استطلاع أجرته رفينيتيف تسجيل أرباح 345 مليار ين.

وقال صندوق رؤية إنه استثمر 74.6 مليار دولار فى 88 شركة حتى نهاية ديسمبر وبلغت قيمة تلك الاستثمارات 79.8 مليار دولار فى نهاية العام.