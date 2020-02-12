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العثور على "الحوت القاتل" نافقا على شواطئ الغردقة

الأربعاء، 12 فبراير 2020 11:31 م
العثور على "الحوت القاتل" نافقا على شواطئ الغردقة "الحوت القاتل" نافق علي إحدى شواطئ
البحر الأحمر - عماد عرفة

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عثرت الإدارة العامة لمحميات البحر الأحمر اليوم الأربعاء على حوت نافق بشواطئ إحدى القرى السياحية جنوب مدينة الغردقة، والذى يبلغ طوله حوالى 5 أمتار، وتم نقله إلى معهد علوم البحار لمعرفة سبب نفوقه وتحنيطه ووضعه بمتحف الأحياء البحرية بمعهد علوم البحار .

من جانبه قال الدكتور تامر كمال مدير محميات البحر الأحمر، إنه ورد بلاغ لمحميات البحر الأحمر يفيد بالعثور على حوت نافق بالقرب من شواطئ إحدى القرى السياحية بالغردقة، وانتقلت على الفور لجنة من محميات البحر الأحمر لمعاينة الحوت .

وأضاف مدير محميات البحر الأحمر في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الحوت من نوعية  "القاتل الكاذب"(False killer whale"  وهو من فصيلة الدرافين ويبلغ طوله 5 أمتار وتم نقله من إلى معهد علوم البحار لمعرفة سبب نفوقه وكذلك تحنيطه لوضعه بالمتحف الخاص بعهد علوم البحار .

وكشف مصدر عن أن تلك النوعية من الحيتان يكون سبب نفوقها بسبب تغيبه من السرب التابع له، أو أن هناك تصادما حدث له من لنش أو مركب أثناء إبحاره .

وكانت رصدت محميات البحر الأحمر في عام 2018  مجموعة ما بين 10 إلى 12 دولفين من نوع القاتل الكاذب بالقرب من جزيرتى مجاويش وأبو منقار للمرة الثالثة، وأن ظهور الدولفين القاتل الكاذب يعد حدثًا نادرًا دليلاً على التنوع البيولوجى التى تتميز به بيئة البحر الأحمر.

وأكدت المحميات آنذاك أن الدولفين "القاتل الكاذب" من الدلافين النادر ظهورها بمياه البحر الأحمر، حيث تم رصده اليوم بالقرب من جزيرة مجاويش أبو منقار وسط حالة من الفرحة لظهوره من قبل العاملين بالنشاط البحرى وكذلك السياح، ولا يقل طول الواحد منهم عن 5 أمتار.

كما أن الدولفين يسمى علميًا "killer false whale" ويطلق عليه القاتل الكاذب لوجه الشبه الكبير بينه وبين الحوت القاتل ويعد من فصيلة الحيتان ويبلغ طوله 5 أمتار .

وأشار إلى أن أول ظهور للدولفين الكاذب بمياه البحر الأحمر حسب تسجيلات رسمية كان فى عام 1985 وآخر ظهور تم رصده خلاله كان فى 28 إبريل 2012 وآخرها من مده قريبة فى منطقة الشيرتون بمدينة الغردقةأن رصد الدولفين القاتل الكاذب يضاف إلى قائمة الكائنات البحرية التي تم رصدها في البحر الأحمر خلال السنوات الماضية وبينها القرش الحوتى والحوت الأحدب وسمكة الشمس.

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البحر الاحمر

الحوت القاتل

العثور علي حوت نافق

محميات البحر الاحمر

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