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الصحة السعودية توضح أهمية الفحص الطبى قبل الزواج

الأربعاء، 12 فبراير 2020 02:00 م
الصحة السعودية توضح أهمية الفحص الطبى قبل الزواج الزواج
فاطمة ياسر

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الفحص الطبي قبل الزواج يعد من الأمور المهمة التي تحافظ علي صحة الزوج والزوجة ، ووفقا لما قامت بتقديمه وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الرسمي، فالزواج هو البنية الأساسية لتكوين المجتمع، والأساس في بناء العلاقات العاطفية والصحية والأسرية،  وإذا كانت أفراد هذه الأسرة ذات صحة جيدة فأنت تحمي جميع الأفراد ممن الأمراض الوراثية والمعدية، وأنت بهذا الأمر تساعد فى الحصول على صحة سعيدة ومستقرة ذات صحة جيدة.

وأشارت وزارة الصحة السعودية عبر موقعها، أن الزواج الصحي هو  حالة التوافق والانسجام بين الزوجين من النواحي الصحية والنفسية والبدنية والاجتماعية بهدف تكوين أسرة سليمة وإنجاب أبناء أصحاء.

وأكدت وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الرسمي، أن الفحص الطبي قبل الزواج، يعد  إجراء مهم للغاية  لمعرفة وجود الإصابة  بعض أمراض الدم الوراثية كفقر الدم وبعض الأمراض المعدية كالالتهاب الكبدي الفيروسي ب، والالتهاب الكبد الفيروسي سي، و نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ،  وذلك بغرض إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض للطرف الاخر أو للأبناء في المستقبل وتقديم الخيارات والبدائل أمام الخطيبين من أجل مساعدتهما على التخطيط لأسرة سليمة صحيًّا.

كما أن التقرير المنشور قدم الهدف من إجراء فحوصات ما قبل الزواج، وهي:

-الحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية، وأيضا الأمراض المعدية كالتهاب الكبد ب وسي، وأيضا نقص المناعة المكتسب  الإيدز.

-نشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل.

-تقليل الضغط على المؤسسات الصحية وبنوك الدم .

-تجنب المشاكل الاجتماعية والنفسية للأسر التي يعاني أطفالها.

-التقليل من الأعباء المالية الناتجة عن علاج المصابين على الأسرة والمجتمع .

 


الفحص الطبي قبل الزواج

وزارة الصحة السعودية

اهمية الفحص الطبي قبل الزواج

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