الشرطة السودانية تضبط شبكة لتصنيع المتفجرات تضم عناصر أجنبية

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أعلنت الشرطة السودانية، ضبط شبكة إجرامية تضم أجانب يقوم أفرادها بتصنيع عبوات متفجرة في شرق النيل في ولاية الخرطوم.وقالت المكتب الإعلامي لقوات الشرطة السودانية - في بيان مساء اليوم ، الثلاثاء ، إن الفريق أول شرطة عادل محمد بشاير، قائد قوات الشرطة أطلع اليوم على "الإنجاز الكبير" الذي حققته شرطة ولاية الخرطوم، بضبطها تلك الشبكة، بحضور الفريق شرطة خالد بن الوليد، مدير شرطة ولاية الخرطوم، واللواء شرطة حيدر سيد احمد مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، والعميد شرطة عمر عبد الماجد بشير، الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة.

وأوضح الفريق أول عادل بشاير أن العملية الاحترافية التي قامت بها مباحث ولاية الخرطوم، أدت إلى القبض على أحد المتهمين، وضبط كميات كبيرة من مواد كيميائية خام، وأدوات تستعمل في العمليات الأولية لصناعة المتفجرات، مضيفا أن المضبوطات تم تحريزها وإخضاعها للفحص والتصنيف بواسطة الإدارة العامة للأدلة الجنائية، فيما سيتم التحري والتحقيق بواسطة فرق متخصصة لكشف أبعاد هذه العملية الإجرامية.

وأشاد بيقظة مباحث الولاية وحسها الأمني الذي أدى إلى الإيقاع بهذه الشبكة، وتجاوب المواطنين وتعاونهم مع الشرطة في هذا الإنجاز الكبير، مؤكدا أن قوات الشرطة ستظل عينا ساهرة ويدا أمينة للحفاظ على أمن واستقرار السودان.